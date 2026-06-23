Інтеграція ChatGPT у месенджер Viber дозволить редагувати зображення, покращувати текст тощо

23 июня 2026 г., 14:25

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Завдяки новому партнерству Rakuten з OpenAI користувачі Viber в Україні тепер зможуть безплатно користуватися інструментами на базі ChatGPT прямо у месенджері. Нові функції для редагування фото, переписки, пошуку та інших задач доступні у Viber буквально в кілька кліків. Але на запити до AI діятимуть обмеження за кількістю.

Серед новинок: ChatGPT в окремому чаті у Viber; тег ChatGPT у будь-якому чаті; редагування зображень; стислий виклад посилання та чату; удосконалення та переклад повідомлень тощо. AI-функції доступні в останній версії Viber. Для редагування зображень з ChatGPT потрібно увійти в обліковий запис ChatGPT або створити безплатний профіль через Viber. Всі інші функції доступні без реєстрації та авторизації.

Ставити питання AI-асистенту, шукати інформацію, просити поради та обмірковувати ідеї тепер можна прямо в месенджері. Для початку роботи не потрібен обліковий запис ChatGPT, однак його можна створити або увійти в наявний акаунт, щоб отримати вищі ліміти на відповіді.

ChatGPT можна тегнути просто в особистому або груповому чаті та швидко отримати відповідь. Для цього потрібно ввести символ «@» і вибрати ChatGPT зі списку. Учасники чату зможуть відповідати на повідомлення ChatGPT і продовжувати обговорення. Відповіді ChatGPT візуально відрізняються від інших повідомлень, тому їх легко розпізнати. ChatGPT отримує доступ лише до запиту-повідомлення, решта чату залишається зашифрованою наскрізно і доступною лише співрозмовникам.

Новий інструмент на базі ChatGPT Images дозволяє редагувати зображення просто в особистих і групових чатах. Тепер можна змінювати стиль зображень, додавати нові елементи або створювати різні тематичні версії. Viber додає набір готових шаблонів, аби зображення можна було швидко стилізувати. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку «Редагувати з ChatGPT».

ChatGPT може створювати стислий виклад статей, дописів у блогах і документів, якими поділилися в чаті. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку під посиланням у чаті. Функція ввімкнена за замовчуванням у всіх групових чатах.

Чат-бот створює короткий підсумок розмови в один клік, допомагаючи швидко зрозуміти, що обговорювали в чаті та про що домовилися учасники. Стислий виклад чату не бачать інші – лише користувач, який запитує підсумок розмови у ChatGPT.

AI-асистент допоможе редагувати текст повідомлення перед відправленням – зробити його зрозумілішим або змінити тон. Функція доступна в чатах, спільнотах і каналах (крім коментарів). Інші користувачі не бачитимуть, що для редагування тексту використовувався цей інструмент.

ChatGPT допоможе перекласти текст повідомлення перед відправленням. Щоб перекласти повідомлення, потрібно натиснути значок ручки в чаті.

Чати «ChatGPT у Viber» опрацьовуються OpenAI відповідно до Умов використання та Політики конфіденційності OpenAI. В інших функціях до OpenAI безпечно надсилається лише конкретний текст, зображення або запит, який обирає користувач, – без даних облікового запису чи решти вмісту чату. Такі дані зберігаються лише протягом обмеженого часу, не передаються та не використовуються для навчання моделей OpenAI. Якщо користувач підключає свій обліковий запис ChatGPT, активність у «ChatGPT у Viber» пов’язується з цим обліковим записом і обробляється відповідно до стандартних правил зберігання даних OpenAI. Функції на базі ChatGPT також підпадають під Правила використання OpenAI, і OpenAI може здійснювати перевірку контенту з міркувань безпеки.

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