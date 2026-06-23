Кваліфікаційний центр ДержНДІ вже два роки розвиває систему професійної стандартизації та атестації кіберфахівців

23 июня 2026 г., 12:25

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Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки ДержНДІ Держспецзв’язку відзначає другу річницю створення. Створений у червні 2024 року на базі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за підтримки міжнародних партнерів у межах розроблення та впровадження Національної рамки професійних стандартів із кібербезпеки він став першим Кваліфікаційним центром інформаційних технологій та кібербезпеки в Україні.

Його мета – впровадження сучасної системи професійної стандартизації та атестації кіберфахівців, яка дозволить узгодити відповідність знань, навичок та компетенцій фахівців з кібербезпеки із нинішніми потребами ринку в Україні.

В січні 2025 року 11 випускників Кваліфікаційного центру ДержНДІ успішно пройшли атестацію та отримали перші в Україні сертифікати з професійної кваліфікації відповідно до професійного стандарту «Адміністратор мереж і систем».

Наразі Кваліфікаційний центр акредитовано за 18 кваліфікаціями в межах восьми професійних стандартів : «Розробник систем захисту інформації», «Адміністратор безпеки систем та мереж», «Аудитор інформаційних технологій (кібербезпеки)», «Фахівець з управління інцидентами», «Фахівець з оцінки заходів захисту», «Фахівець сфери захисту інформації», «Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки», «Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту».

Упродовж 2025 року та кількох місяців 2026 року підтвердили кваліфікацію та отримали сертифікати майже 100 фахівців. У планах – розширювати мережу стандартів задля якіснішої підготовки та перепідготовки фахівців з питань кіберзахисту.

Серед важливих напрямів роботи Кваліфікаційного центру ДержНДІ – координація створення мережі Тренінгових центрів з кібербезпеки. Наразі завершено підготовчий етап щодо діяльності Тренінгових центрів на базі п’яти закладів вищої освіти: Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, ТОВ «Науковий парк Державного університету «Житомирська політехніка», Національної академії Служби безпеки України та Вінницького національного технічного університету.

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