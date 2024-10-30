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Sergey Petrenko

Що таке відкрита AI система?

30 октября 2024 г., 17:45
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Open Source Initiative запропонувала своє визначення, що таке Open AI system. Відкритою AI-системою вважається модель, що відповідає трьом параметрам: є відкритий доступ до навчальних даних, щоб інші розробники могли відтворити модель; доступний повний код програмного забезпечення, яке використовували для побудови й навчання моделі; доступні всі параметри й ваги за навчальними даними.

Судячи з усього, цьому визначенню не відповідають моделі Llama. Meta викладає моделі у відкритий доступ разом із вагами. Але вона не розкриває навчальної вибірки та накладає обмеження на комерційне використання. Meta вже заявила, що не згодна з таким визначенням і продовжує вважати свої моделі відкритими.

На боці OSI 25 років історії, протягом яких підхід до визначення open-source, сформульований організацією, був прийнятий і підтриманий світовою спільнотою розробників.

Деякі недуже добрі язики стверджують, що повне розкриття інформації за навчальними даними загрожує численними позовами на адресу компаній за несанкціоноване використання матеріалів, які є об'єктами авторського права. Нині, як у позові New York Times проти OpenAI, компаніям доводиться довго і не зовсім звичайно досліджувати результат роботи моделі, щоб за непрямими даними показати таке використання.

Що таке відкрита AI система?

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