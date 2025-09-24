Про витоки даних

24 сентября 2025 г., 17:25

У мережі зʼявився архів де зібрані дані громадян з назвою diia_users_db_2025.zip.

Чому звертаю увагу. Вкотре наголошую.

1. Фінансовий номер не повинен бути публічним. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому — банківська картка, соціальні мережі, месенджери — краще так не робити. Ідеально коли на кожен додаток який потребує для підтвердження номер (куди прийде sms) мати окремі номери.

2. Електронні адреси. Встановіть стійкий до перебору пароль, двофакторна автентифікація.

Звісно ваша поштова скринька, також не повинна ніяк перетинатись з номером мобільного телефону.

3. Не виключаю що буде багато фішингу, судячи з прикладу він вже відбувається.

Подбайте про це, особливо хто користується Telegram. Не забувайте перевіряти, в розділі пристрої чи ніхто до вас вже не під'єднався.



Щодо інформації, яка зараз в цьому файлі. По факту вона і так є в публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі «приблизно» 20 000 000 строк. Поки той файл що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші…

Побачив багатьох знайомих політиків є, зокрема і номер телефону, правильний.

Що варто зробити оперативно:

- де у вас є привʼязка до номера телефону, електронної скриньки, замінити пароль.

- скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.

- за можливості, змінити фінансові номери.

Цікавий факт: я знайшов там людину у якої на 100% немає Дії, але дані у цій базі є. Особисто я вважаю, що це інформація десь з реєстру, який повʼязаний з податковою. Судячи з крайніх записів це інформація, до 31.12.2024 року. Але колеги підказали що є і за 01.01.2025. Дуже схоже що її зібрали зі шматків різноманітних фінансових установ.

Це та історія, що інформація вже в мережі. По факту, якби не наявність у громадян фінансових номерів, важливих для них соціальних мереж, які можна втратити, то такі бази я памʼятаю ще з 90-х, на компакт-дисках.

