Ще 53 супутники Starlink на орбіті та перший контракт надання сервісу на борту літаків

22 апреля 2022 г., 17:05

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SpaceX повідомила про успішний запуск чергової партії супутників Starlink.



З космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартувала ракета-носій Falcon 9 у своєму 12-му запуску, а потім приземлилася на спеціальну плавучу платформу в Атлантичному океані.



Таким чином на орбіту було виведено 53 додаткових супутники Starlink.



Слід до дати, що в одному з недавніх інтерв'ю Михайло Федоров, голова Мінцифри, заявив, що в Україні вже використовується понад 10 тис терміналів Starlink.



Додатково стало також відомо, що SpaceX підписала свою першу угоду про використання Starlink на літаках авіаперевізника JSX.



Генеральний директор JSX Алекс Вілкокс (Alex Wilcox) сказав CNBC у четвер, що угода зі SpaceX охоплює обслуговування до 100 літаків. Зараз у своєму парку JSX має 77 30-місних літаків Embraer.



"Ми будемо першими, хто має [Starlink] на борту", - заявив Вілкокс, який також є співзасновником JSX та був колишнім керівником відділу розробки продуктів JetBlue Airways.



Служба SpaceX Starlink для польотів JSX очікує на схвалення регуляторних органів, але Вілкокс сказав, що очікує, що сервіс буде у доступі вже до четвертого кварталу, якщо не раніше.



Wilcox відмовився надати фінансову інформацію про контракт JSX із SpaceX. Він зазначив, що JSX надаватиме послуги Starlink пасажирам безкоштовно, без додаткової реєстрації для входу у мережу.

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