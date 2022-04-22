«Укрпошта» зазнала масованої DDoS-атаки

22 апреля 2022 г., 16:08

Як повідомив в телеграмі генеральний директор «Укрпошти» Ігорь Смілянський, новий сайт інтернет-магазину «Укрпошти» зазнав DDoS-атаку.



«Я ще раз хочу від себе та від "Укрпошти" вибачитись за незручності. Ми дійсно робимо все, разом з Інтернет-провайдерами, щоб відновити і роботу онлайн-магазину і інших систем Укрпошти, які теж тимчасово не працюють, через DDoS-атаку на наші системи», повідомив він.



«Марки для Інтернет-магазину ще є. Теж - сьогодні покажемо нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників, яка буде включати і поточну марку. Тому, якщо дійсно є бажання мати цю частину історії - у Вас буде така можливість», - додав Ігорь Смілянський.

Нагадаємо, що як повідомив напередодні голова «Держспецзв'язку» Юрій Щиголь, під час війни кількість ворожих кібератак зросла втричі порівняно з минулим роком.

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