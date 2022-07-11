Schneider Electric визнано партнером року Microsoft у сфері енергетики та сталого розвитку 2022 

11 июля 2022 г., 18:16

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Schneider Electric , лідер цифрової трансформації в області енергоменеджменту та автоматизації, оголошує про отримання нагороди "Партнер року Microsoft у сфері енергетики та сталого розвитку 2022".

Компанія Schneider була відзначена серед провідних партнерів Microsoft за інноваційні програмні рішення EcoStruxure, які надаються клієнтам і працюють на основі технологій Microsoft, включаючи Azure Cloud і Dynamics 365.

Нагорода Партнер року Microsoft відзначає партнерів Microsoft, які розробили та випустили надзвичайні програми, сервіси та пристрої на базі рішень Microsoft протягом минулого року. З понад 3900 заявок із понад 100 країн у різних категоріях Schneider Electric було відзначено за розробку найвизначних рішень і послуг у сфері енергетики та сталого розвитку.

У 2021 році рішення Schneider EcoStruxure допомогли клієнтам скоротити викиди вуглецю на 84 мільйони тонн, що становить 347 мільйонів тонн , що було зекономлено або уникненено з 2018 року. Ці рішення керуються найпередовішою еволюцією Microsoft Azure, допомагаючи клієнтам досягати своїх цілей у сфері енергетики та сталого розвитку за допомогою потужності електричних і цифрових рішень.

" Отримання нагороди «Партнер року Microsoft у сфері енергетики та сталого розвитку» у 2022 році є великим визнанням нашого спільного впливу у боротьбі зі зміною клімату. Ми перебуваємо на критичному етапі. Якщо не вжити негайних заходів для зменшення викидів зараз, незабаром ми пройдемо точку неповернення. Компанії роблять все можливе для уникнення цього; однак одного впливу – недостатньо. Саме тому спільна робота, подібна співпраці між Schneider і Microsoft, необхідна для посилення інноваційних зусиль і створення технології, яка може переломити ситуацію", зазначив Олів’є Блюм, виконавчий віцепрезидент з енергоменеджменту Schneider Electric.

Клієнти отримали від Schneider Electric та Microsoft видатні рішення та послуги такі, як:

"Зелені" центри обробки даних : Коли Microsoft шукала наскрізне рішення для більш ефективного проєктування, створення та експлуатації своїх центрів обробки даних, Schneider використав MTWO, флагманську хмарну платформу RIB, щоб інтегрувати всі вхідні дані в об’єднану модель. Це дозволило Microsoft створити цифрового двійника, який прискорив проєкт та визначив причинно-наслідкові зв’язки на етапі будівництва, що забезпечило більшу ефективність при меншій кількості перероблювання, та дозволило зменшити відходи.

Як лідер екологічного, соціального й корпоративного управління у своїй екосистемі, компанія Schneider Electric використала цифрові та електричні технології у своїх власних будівлях:



IntenCity: Флагманська "Будівля майбутнього" компанії Schneider, що була відкрита у 2021 році, є у десять разів енергоефективніша за звичайні будівлі, що робить її однією з найефективніших будівель у світі. Рішення Schneider EcoStruxure з Azure, що охоплюють площу 26000м2, на якій розташовується 1500 співробітників, забезпечують інтелектуальний аналіз будівель, збираючи дані кожні дві хвилини з 60 000 точок. Це дає змогу IntenCity використовувати прогностичні дані для управління інтелектуальними будівлями та адаптивності енергопостачання, для максимальної надійності та стійкості.

Schneider Electric і Microsoft працюють разом понад 30 років. Довговічність та успіх продовжують підживлюватися спільним баченням енергоефективності та сталого розвитку. Здатність пришвидшити прогрес обумовлюється унікальним досвідом, яким можуть поділитися як Microsoft, так і Schneider, але саме співпраця сприятиме розвитку сталого розвитку.

"Для мене честь оголосити Schneider Electric партнером Microsoft у сфері енергетики та сталого розвитку у 2022 році", заявив Нік Паркер, корпоративний віцепрезидент із глобальних партнерських рішень Microsoft. "Компанія Schneider Electric відзначилась серед виняткової групи номінантів. Нас надзвичайно вразило інноваційне використання хмарних технологій Microsoft у складі програмних рішень EcoStruxure".

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