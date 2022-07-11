Ericsson, Thales та Qualcomm виводять 5G на орбіту

11 июля 2022 г., 17:55

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За заявою Ericsson, компанія спільно з Thales та Qualcomm має намір реалізувати проєкт з організації мережі мобільного зв'язку 5G на базі низькоорбітальних супутників. Першим етапом цього проєкту стануть випробування, які проходитимуть у космічному середовищі, що моделюється у Франції, де базується більша частина європейської космічної промисловості.



Варто зазначити, що рішення про такі тестування було ухвалено Ericsson, Thales та Qualcomm після схвалення в органі специфікації 3GPP технології 5G NTN (non-terrestrial networks, позаземних мереж) у березні 2022 р.



Метою тестування буде перевірка різних технологічних компонентів, необхідних для запуску позаземних мереж 5G, включаючи смартфон 5G, супутникове корисне навантаження та елементи мережі 5G на Землі.



Ця робота також спрямована на підтвердження того, що 5G NTN може підтримуватись у формфакторі смартфона, що дозволить завтрашньому 5G-смартфону ефективно стати супутниковим телефоном. Повідомляється, що Ericsson планує перевірити стек віртуальної RAN (vRAN) 5G, модифікований для обробки радіосигналів, що поширюються (що відбувається з радіохвилями 5G, що поширюються через космічний вакуум і атмосферу Землі) у взаємодії з низькоорбітальними супутниками, що швидко рухаються. Thales планує перевірити корисне навантаження радіосупутника 5G, яке підходить для розгортання на низькоорбітальних супутниках, а Qualcomm Technologies планує надати тестові телефони, щоб переконатися, що технологія 5G NTN може бути доступна для майбутніх смартфонів 5G.



Експерти будуть використовувати наземне обладнання для імітації поширення радіохвиль 5G та тимчасових затримок між обладнаним супутником на орбіті та підключенням 5G-смартфону до мережі радіодоступу 5G у різних місцях на поверхні Землі.



Зазначається, що як технологія, що підтримується 3GPP, мережі 5G NTN зможуть отримати вигоду з великої екосистеми стандартизованих продуктів та компонентів. Нова специфікація також дозволяє включати технології NTN у пристрої 5G, надаючи постачальникам технологій можливість легко та швидко масштабувати сумісність 5G NTN між пристроями.



Очікується, що переваги підключення 5G через супутники на низькій навколоземній орбіті включатимуть покриття в екстремальних географічних регіонах або віддалених районах, включаючи всі моря, океани та інші місця, де відсутнє наземне покриття. Таке широке підключення підвищить можливості роумінгу для смартфонів 5G, а також забезпечить глобальний зв'язок для сценаріїв використання 5G у сфері транспорту, енергетики та охорони здоров'я. Мережа космічного базування також може використовуватися як резервна підтримка наземних мереж у разі великих збоїв у роботі мережі або аварій.

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