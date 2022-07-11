Потужність усіх фотоелектричних інверторів, вироблених у 2021 р., сягнула 225,3 ГВт

11 июля 2022 г., 18:35

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Згідно зі звітом дослідно-консалтингової фірми Wood Mackenzie, Huawei була найбільшим у світі постачальником інверторів у 2021 році. На другий і третій позиціях розташувалися Sungrow та Growatt відповідно.



Зазначено, що перші дві компанії посідають ті самі місця з 2016 року, причому Huawei очолює рейтинг сьомий рік поспіль. У 2021 р. загальна потужність усіх постачених фотоелектричних інверторів у світі сягнула 225,3 ГВт змінного струму, що на 22% більше, ніж торік.



«У 2021 році частка ринку Huawei залишилася стабільною — на рівні 23%. Sungrow посіла друге місце із приблизно 21%, збільшивши свою частку з 19% у 2020 р. Growwatt, що опинилася на третьому місці, охопила 7% ринку, замінивши в рейтингу SMA, яка опустилася на шосту позицію. Разом три найбільші постачальники контролюють більш ніж половину світового ринку сонячних фотоелектричних інверторів», — коментують аналітики Wood Mackenzie. Компанія GoodWe піднялася на чотири сходинки у рейтингу за 2021 рік та посіла п’яте місце завдяки постачанням до Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема Китаю та Південної Кореї.



«Уперше до десяти лідерів увійшла ізраїльська SolarEdge. Вона посіла 9 місце, збільшивши постачання на 1000 МВт», — додають у Wood Mackenzie.



Загалом, минулого року Азійсько-Тихоокеанський регіон знову став найбільшим ринком, на який припало більш ніж половина загального обсягу постачань. Частки Європи та США становили 23% та 14% відповідно.

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