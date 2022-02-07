Schneider Electric приобретает Zeigo, разработчика AI-решений

7 февраля 2022 г., 12:35

+11

голос Tweet

Компания Schneider Electric объявила о приобретении стартапа, технологичной платформы Zeigo, созданной для борьбы с изменением климата.



Как отмечается, платформа поможет усилить цифровые возможности компании в области консультирования по вопросам энергетики, устойчивого развития и экологических товаров. Она пополнит портфель услуг и решений Schneider Electric в области экологически чистой энергии и поможет ей в проведении цифровой трансформации в энергетике.



Закупки возобновляемой энергии растут по мере того, как амбиции компаний достичь нулевого уровня выбросов подходят к переломному моменту Компании сталкиваются с растущим давлением, заставляющим их заниматься декарбонизацией, поскольку климатические риски растут, а глобальные амбиции по совершению энергетического перехода становятся все выше. На протяжении последних 10 лет одним из наиболее распространенных и эффективных способов начать декарбонизацию для компаний были соглашения по закупке возобновляемой энергии (PPA). На сегодняшний день организации приобрели на добровольной основе более 77 ГВт ветряной, солнечной и геотермальной энергии посредством PPA.



Ожидается, что спрос на PPA будет увеличиваться по мере того, как во всем мире растут амбиции по обеспечению нулевых выбросов. Более 2000 компаний уже присоединились к инициативе Sciencebased Targets Initiative, чтобы сопоставить свои цели по декарбонизации со сценарием глобального потепления на 1,5°C. Более 300 корпораций присоединились к бизнес-инициативе Climate Group под названием RE100, взяв на себя обязательство использовать в своей деятельности только возобновляемую энергию. Все это позволяет Bloomberg New Energy Finance прогнозировать возникновение дефицита возобновляемой энергии среди корпораций в объеме 269 ТВтч к 2030 году.



Закупка возобновляемой энергии – это трудоемкий и сложный процесс, требующий серьезной экспертной оценки проектов и рисков, а также одобрения со стороны стейкхолдеров, в том числе советов директоров корпораций. Объединив возможности искусственного интеллекта Zeigo со своими передовыми консультационными услугами, Schneider Electric применит общий опыт и экспертизу в процессе закупок энергии и экологических товаров, что идеально дополнит существующие решения Schneider Electric для агрегации и цифровые платформы EcoStruxure Resource Advisor и NEO Network.



Приобретение алгоритма машинного обучения Zeigo должно усилить лидерство Schneider Electric как крупнейшего и наиболее опытного корпоративного консультанта по устойчивому развитию в мире. Компания занимает ведущую долю рынка в США, Европе, Австралии, а также в таких развивающихся странах, как Бразилия. С 2014 года глобальные эксперты Schneider Electric помогли закупить более 13 000 МВт энергии через соглашения PPA. Команда Schneider Electric также отвечала за разработку инновационных, передовых программ, таких как консорциум Energize для поставщиков в фармацевтике. Сама Schneider Electric была признана самой устойчивой компанией мира в глобальном рейтинге топ-100 2021 года по версии Corporate Knights.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT