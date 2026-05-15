SAP та Syngenta масштабують рішення для агробізнесу з використанням АІ

15 мая 2026 г., 15:48

SAP SE та Syngenta оголосили про багаторічне стратегічне технологічне партнерство, спрямоване на прискорення інновацій із використанням штучного інтелекту у глобальних операціях Syngenta.





У межах партнерства АІ буде інтегровано в основу корпоративних процесів Syngenta, що дозволить модернізувати операції та прискорити інновації завдяки розширеній аналітиці даних у всьому бізнесі: від виробництва і ланцюгів постачання до продуктів і сервісів для фермерів.





Сільське господарство сьогодні стикається з низкою викликів, зокрема кліматичною мінливістю, складністю глобальних ланцюгів постачання та геополітичною невизначеністю. Використання інструментів на базі АІ в масштабі всієї компанії дозволить Syngenta ефективніше реагувати на ці виклики та сприятиме вирішенню глобального завдання - забезпечити продовольством населення планети, яке до 2050 року може зрости до 10 мільярдів людей. Водночас це допоможе прискорити інновації, підвищити операційну стійкість і забезпечити масштабний вплив на розвиток бізнесу.





«Штучний інтелект є каталізатором трансформації аграрної галузі й уже став ключовою конкурентною перевагою для Syngenta. Наше партнерство з SAP змінює підхід до управління компанією: ми модернізуємо ключові операції та відкриваємо нові способи роботи, рухаючись до моделі компанії, у центрі якої - АІ», - зазначив Фероз Шейх, директор з інформаційних та цифрових технологій Syngenta Group.





«Трансформація Syngenta встановлює новий стандарт цифрових інновацій у сільському господарстві. Разом ми демонструємо, як хмарні технології та штучний інтелект можуть сприяти сталому зростанню та підвищенню ефективності в одній із найважливіших галузей світової економіки», - зазначив Філіп Герціг, головний технологічний директор SAP SE.





Цифрова трансформація Syngenta розпочнеться з впровадження рішень SAP Cloud ERP Private, які модернізують ключові процеси вздовж усього ланцюга створення вартості та забезпечать більшу гнучкість, стійкість і масштабованість бізнесу. Компанія прагне прискорити інновації, зміцнити свої позиції в аграрному секторі та зробити операції більш стійкими до глобальних коливань.





Як зазначається, завдяки SAP Business Data Cloud Syngenta створить єдину, більш захищену та масштабовану основу даних, необхідну для прийняття рішень у режимі реального часу та інтеграції штучного інтелекту. У поєднанні з SAP Business AI та інструментами на базі ШІ, такими як цифровий асистент Joule, це допоможе компанії ухвалювати швидші й більш обґрунтовані рішення, підвищувати операційну ефективність і прискорювати інновації.





Також підкреслюється, що Syngenta зможе створювати кращі продукти та сервіси для фермерів по всьому світу, водночас забезпечуючи контроль і конфіденційність їхніх даних.

