Підвищення кваліфікації потребують понад 60 тис. фахівців із кіберзахисту критичної інфраструктури

22 июня 2026 г., 12:25

Жоден навчальний заклад в Україні не готує фахівців із кіберзахисту критичної інфраструктури відповідно до вимог уповноваженого органу, а підвищення кваліфікації потребують понад 60 тис. фахівців із питань захисту ОКІ – наголосив директор Департаменту захисту критичної інфраструктури Адміністрації Держспецзв’язку Валерій Новак у межах запуску проєкту EU4CyberUA.

Допомогти у розв'язанні проблеми з підготовкою таких спеціалістів може створення відповідного спеціалізованого центру, над чим зараз працює Держспецзв’язку з міжнародними партнерами. Очікується, що упродовж року підвищити кваліфікацію у сфері захисту критичної інфраструктури у такому спеціалізованому центрі зможуть близько 2 тис. осіб.

Крім того, Валерій Новак розповів про перезапуск та вдосконалення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, підкресливши, що планується переформатувати його з бази даних у сучасну захищену цифрову платформу.

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