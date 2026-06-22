 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Підвищення кваліфікації потребують понад 60 тис. фахівців із кіберзахисту критичної інфраструктури

22 июня 2026 г., 12:25

Жоден навчальний заклад в Україні не готує фахівців із кіберзахисту критичної інфраструктури відповідно до вимог уповноваженого органу, а підвищення кваліфікації потребують понад 60 тис. фахівців із питань захисту ОКІ – наголосив директор Департаменту захисту критичної інфраструктури Адміністрації Держспецзв’язку Валерій Новак у межах запуску проєкту EU4CyberUA.

Допомогти у розв'язанні проблеми з підготовкою таких спеціалістів може створення відповідного спеціалізованого центру, над чим зараз працює Держспецзв’язку з міжнародними партнерами. Очікується, що упродовж року підвищити кваліфікацію у сфері захисту критичної інфраструктури у такому спеціалізованому центрі зможуть близько 2 тис. осіб.

Крім того, Валерій Новак розповів про перезапуск та вдосконалення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, підкресливши, що планується переформатувати його з бази даних у сучасну захищену цифрову платформу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  