Sony анонсувала флагман Xperia 1 VIII

15 мая 2026 г., 16:35

Компанія Sony офіційно представила новий флагманський смартфон Xperia 1 VIII. Цього року японський виробник зробив ставку на кардинальне оновлення камер за допомогою штучного інтелекту.

Головною технологічною інновацією став новий телеоб'єктив. Він отримав сенсор оптичного формату 1/1.56 дюйма, що приблизно в чотири рази більше, ніж у торішньому Xperia 1 VII. Це забезпечує безпрецедентну деталізацію віддалених об'єктів навіть в умовах слабкого освітлення.



Новий AI-асистент аналізує сцену (суб'єкт, погоду, освітлення) та пропонує оптимальні налаштування колірних тонів, ефектів боке та вибору об'єктивів, спираючись на філософію професійних камер Sony Alpha.



Усі три камери (16 мм, 24 мм та 70 мм) тепер підтримують багатокадрове оброблення RAW-файлів, що забезпечує динамічний діапазон та рівень шумозаглушення, порівнянний із повнокадровими матрицями.



Смартфон отримав повністю оновлений дизайн ORE, натхненний текстурами та кольорами природних мінералів. Новинка вийде у чотирьох кольорах: графітовий чорний (Graphite Black), іолітовий срібний (Iolite Silver), гранатовий червоний (Garnet Red) та самородне золото (Native Gold).



Sony залишається вірною своїм традиціям: на корпусі збережено фізичну кнопку затвора камери та 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників, що працює на базі аудіотехнологій WALKMAN. Крім того, нові симетричні стереодинаміки отримали глибший бас та розширену сцену.



Смартфон побудований на базі новітньої мобільної платформи Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, яка збільшила загальну продуктивність системи на 20%.



Завдяки функції Processing Optimization, яка оптимізує роботу енерговитратних додатків (наприклад, навігаційних карт), Xperia 1 VIII здатна працювати до двох днів на одному заряді. Компанія також гарантує 4 роки збереження ресурсу акумулятора без значної деградації.



Попередні замовлення на Xperia 1 VIII вже стартували. Базова версія (256 ГБ) коштуватиме приблизно 1499 евро. Топова версія на 1 ТБ у кольорі Native Gold буде доступна виключно в онлайн-магазинах Sony за ціною 1999 евро.



Додатково Sony пропонує фірмовий напівпрозорий чохол-підставку, матеріал якого стійкий до пожовтіння з часом.

