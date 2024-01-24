SAP реструктуризує 8 000 робочих місць в рамках переходу на АІ

24 января 2024 г., 13:36

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Як пише Reuters, акції SAP підскочили на 7% до історичного максимуму після того, як німецька компанія спрогнозувала зростання доходів від хмарних технологій і заявила, що реструктуризує 8 000 робочих місць, щоб зосередитися на зростанні в бізнес-сферах, пов’язаних зі штучним інтелектом.



Компанія заявила, що витратить 2 мільярди євро на програму перепідготовки співробітників з навичками АІ або на їх заміну через програми добровільного скорочення.



SAP, яка планує закінчити 2024 рік з чисельністю персоналу, аналогічною нинішньому рівню, почала експериментувати з ChatGPT від OpenAI, як тільки технологія генеративного АІ стала доступною. Вона оголосила про плани впровадити ці розробки у свої продукти ще на початку минулого року.



Тепер німецька компанія очікує, що GenAI докорінно змінить її бізнес, і пообіцяла інвестувати понад 1 мільярд доларів у підтримку технологічних стартапів на основі АІ через свій інвестиційний підрозділ Sapphire Ventures.



Технологічні компанії, включаючи таких світових гігантів, як Google та Microsoft, в останні місяці розпочали хвилю звільнень, оскільки вони прагнуть переключити свою увагу на програмне забезпечення зі штучним інтелектом та автоматизацію, щоб зменшити робоче навантаження.



Більшість витрат на реструктуризацію SAP, як зазначається, припаде на першу половину року, а завдяки підвищенню ефективності у 2025 році операційний прибуток компанії збільшиться на 500 мільйонів євро.



Окремо у вівторок виробник програмного забезпечення для бізнесу спрогнозував двозначне відсоткове зростання доходів від свого ключового хмарного бізнесу та загального операційного прибутку за поточний рік після того, як ці показники на 2023 рік відповідали або перевищили консенсус-прогноз аналітиків.



Очікується, що дохід від хмарних послуг зросте на 24%-27% у 2024 році, повідомила SAP, після того, як у 2023 році, він зріс на 23% до 13,66 мільярда євро.



Операційний прибуток зріс на 13% з урахуванням валютного ефекту в минулому році до 8,7 млрд євро, перевершивши прогнози аналітиків, що працювали на замовлення компанії, про зростання на 9%. У 2024 році SAP очікує, що цей показник буде більшим - від 17% до 21%.



«Ми виконали свою обіцянку і досягли двозначного зростання операційного прибутку, незважаючи на несприятливе макросередовище», - заявив фінансовий директор SAP Домінік Асам |(Dominik Asam), зазначивши, що компанія має намір і надалі збільшувати прибутковість у поточному році.



У вівторок SAP окремо скоригувала свій середньостроковий прогноз, щоб врахувати зміни в бухгалтерській практиці, знизивши цільовий показник операційного прибутку на 2025 рік до 10 мільярдів євро з близько 11,5 мільярдів євро, які вона прогнозувала раніше.

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