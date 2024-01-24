Кіберактивисти здійснили успішну атаку на центр космічної гідрометеорології рф

24 января 2024 г., 14:35

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«Головне управління розвідки» «Міністерства оборони України» повідомляє про чергову успішну кібератаку на інформаційні ресурси росії – знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планєта».

Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийманням та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім – військових рф.

Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «Планєта» здійснили кіберволонтери-патріоти з групи «BO Team».

Як стверджується, в ході операції вдалося вивести з ладу 280 серверів, залучених у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації – близько 2 ПБ даних. В тому числі – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони й мнс рф, «роскосмос» та низка інших відомств держави-агресора.

Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, – паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

Загалом десятки стратегічних компаній рф, які працюють на «оборонку» і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

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