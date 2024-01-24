71% закладів середньої освіти в Україні забезпечені інтернетом в укриттях

24 января 2024 г., 12:45

0

Tweet

«Міністерство цифрової трансформації України» підсумувало результати роботи 2023 року за «Індексом цифрової трансформації регіонів». Мета останнього – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян. Дослідження відображає результати роботи CDTO і цифрових команд ОВА за рік за новими показниками вимірювання, зокрема у сферах охорони здоров’я, цивільної безпеки та доступності адміністративних послуг.

Індекс є одним з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Максимальний можливий індекс – 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування.

Результати дослідження демонструють, що індекс у межах України в середньому становить 0.632 бала. Найвище значення зафіксовано в Дніпропетровській (0.908), Львівській (0.891) та Полтавській (0.833) областях.

Індекс містить вісім основних блоків: інституційна спроможність; розвиток інтернету; розвиток ЦНАП; впровадження режиму «без паперів»; цифрова освіта; візитівка області; проникнення базових електронних послуг; галузева цифрова трансформація.

Серед цих категорій найвищі значення спостерігаються у впроваджені режиму «без паперів» (0.697), інституційній спроможності, а саме наявності CDTO і цифрових команд ОВА (0.678), та в проникненні базових е-послуг (0.666).

Завдяки роботі CDTO регіони можуть швидше впроваджувати цифрові реформи. Однак у Харківській (57.1%), Київській (46.0%) і Миколаївській (44.4%) областях необхідно збільшити команди із цифровізації.

Упродовж чотирьох років CDTO успішно впровадили понад 210 унікальних міжгалузевих проєктів. Це дало змогу реалізувати ініціативи з регіональної цифровізації в різних областях України.

Крім того, індекс дозволив оцінити, на якому рівні соціальні заклади забезпечені інтернетом в укриттях. За результатами дослідження 71% закладів середньої освіти, 67% закладів дошкільної освіти та 57% закладів охорони здоров’я мають інтернет в укриттях.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків