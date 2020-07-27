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SAP проведет IPO дочерней компании Qualtrics

27 июля 2020 г., 17:05
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SAP проведет IPO дочерней компании Qualtrics

Компания SAP SE официально сообщила о том, что планирует провести публичное размещение акций Qualtrics в США.

Как отмечается, Qualtrics – мировой лидер в области управления опытом, компания создала на рынке новое направление Experience Management (XM), активно растущее последние несколько лет. SAP останется мажоритарным владельцем Qualtrics. Главная задача IPO – максимально использовать потенциал рынка в категории управления опытом, обеспечить Qualtrics большую автономность и расширить присутствие как в рамках клиентской базы SAP, так и за ее пределами.

«Приобретение Qualtrics стало для SAP огромным успехом, превзошедшим ожидания. В 2019 году облачные технологии показали впечатляющий рост, превысивший 40%. Работая вместе с Райаном Смитом и Зигом Серафином, мы приняли решение о необходимости IPO, это позволит Qualtrics значительно усилить категорию управления опытом, предоставить лучший сервис клиентам, проанализировать стратегию, развивать экспертизу и лучшие практики. SAP останется основным партнером Qualtrics в НИОКР и вопросах выхода на рынок, предоставляя при этом Qualtrics большую независимость для расширения собственной базы за счет новых партнерств и формирования экосистемы управления опытом», заявил Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE.

Напомним, что сделка по поглощению составила 8 млрд долл. SAP приобрела Qualtrics за четыре дня до запланированного IPO в 2018 году.

«Нам важно было, чтобы благодаря XM-платформе Qualtrics как можно больше компаний могли принимать взвешенные и обоснованные решения. Партнерство с SAP стало беспрецедентным по значимости и охвату, оно помогает нам выстраивать ХМ-экосистему для максимально широкого круга партнеров», отметил Райан Смит (Ryan Smith), основатель Qualtrics.

В настоящее время SAP владеет 100% акций Qualtrics. Компания сохранит за собой мажоритарную долю, Райан Смит планирует стать крупнейшим акционером Qualtrics.

Окончательное решение по IPO, его условиям и срокам еще не принято и зависит от ситуации на рынке.


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