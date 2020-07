IT Battle среди производителей NG Firewall - 10 августа 

27 июля 2020 г., 22:48

Платформа ROI4CIO 10 августа проведет первое соревнование формата IT Battle среди производителей межсетевых экранов нового поколения (NG Firewall).



Это онлайн-мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности.



Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии.



Кто станет победителем решит квалифицированное жюри и зрители.



Участие для зрителей бесплатное, достаточно зарегистрироваться на странице https://www.itbattle.roi4cio.com/



Как сообщается, соревнование среди вендоров NG Firewall открывает серию мероприятий IT Battle, которые будут проводиться среди производителей программного обеспечения.



Правила конкурса



Раунд Первый. Выступления

Представителю каждого вендора дается 3 минуты на выступление - питч о своем продукте.

Далее следуют 2 голосования в прямом эфире​ - зрителей и жюри.



Раунд Второй. Тендер

До соревнований всем участникам выдается заполненный опросник и описание проблемы и параметров конечного пользователя. Всех участвующих вендоров просят предложить решение, дать конфигурацию и стоимость.

В прямом эфире открываются “конверты” (полученные заранее ответы в архивах с паролями) и демонстрируются результаты.

Участникам дается 2 минуты защитить свое предложение.



Раунд Третий. Результаты тендера и голосование

Каждый вендор имеет право на 1 вопрос своим конкурентам по тендеру.

Дополнительно модератор выбирает по 1 вопросу зрителей.

​Далее следуют 2 голосования - зрителей и жюри в прямом эфире

