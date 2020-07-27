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IT Battle среди производителей NG Firewall - 10 августа 

27 июля 2020 г., 22:48
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IT Battle среди производителей NG Firewall - 10 августа

Платформа ROI4CIO 10 августа проведет первое соревнование формата IT Battle среди производителей межсетевых экранов нового поколения (NG Firewall).

Это онлайн-мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности.

Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии.

Кто станет победителем решит квалифицированное жюри и зрители.
 
Участие для зрителей бесплатное, достаточно зарегистрироваться на странице  https://www.itbattle.roi4cio.com/

Как сообщается, соревнование среди вендоров NG Firewall открывает серию мероприятий IT Battle, которые будут проводиться среди производителей программного обеспечения.

Правила конкурса

Раунд Первый. Выступления
Представителю каждого вендора дается 3 минуты на выступление - питч о своем продукте.
Далее следуют 2 голосования в прямом эфире​ - зрителей и жюри.

Раунд Второй. Тендер
До соревнований всем участникам выдается заполненный опросник и описание проблемы и параметров конечного пользователя. Всех участвующих вендоров просят предложить решение, дать конфигурацию и стоимость.
В прямом эфире открываются “конверты” (полученные заранее ответы в архивах с паролями) и демонстрируются результаты.
Участникам дается 2 минуты защитить свое предложение.

Раунд Третий. Результаты тендера и голосование
Каждый вендор имеет право на 1 вопрос своим конкурентам по тендеру.
Дополнительно модератор выбирает по 1 вопросу зрителей.
​Далее следуют 2 голосования - зрителей и жюри в прямом эфире


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+11
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