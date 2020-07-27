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Представлен изогнутый монитор Philips с диагональю 49 дюймов

27 июля 2020 г., 16:35
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Представлен изогнутый монитор Philips с диагональю 49 дюймов

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, выпустила новый изогнутый монитор Philips 498P9 Brilliance 32:9 SuperWide. Новинка оснащена VA-панелью с диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см) и нацелена на профессионалов.

В новинке установлен экран с кривизной 1800R. А применяемая в ней технология MultiView позволяет профессионалам подключить ПК и ноутбук одновременно, поскольку устройство оснащено функцией двойного подключения и просмотра.

Модель Philips 498P9 оснащена множеством портами DisplayPort, HDMI и USB 3.2. Встроенный переключатель MultiClient Integrated KVM вместе с функцией Multi-View позволяет одновременно управлять двумя устройствами при помощи одной системы из монитора, клавиатуры и мыши, что экономит ещё больше времени и места. Достаточно просто нажать кнопку, чтобы переключиться между источниками сигнала, что особенно важно при многозадачной работе.

Конструкция Philips 498P9 включает подставку Compact Ergo Base, с помощью которой экран можно наклонять, поворачивать и регулировать по высоте.

Представлен изогнутый монитор Philips с диагональю 49 дюймов


Разрешение экрана Philips 498P9 составляет Dual QHD (5120x1440), а качество отображаемой на нем картинки улучшает фирменная технология SmartImage, которая анализирует выводимый контент  соответственно оптимизирует работу дисплея. А технология Adaptive-Sync призвана обеспечивать плавность действия в компьютерных играх.

Для повышения комфорта пользователя монитор Philips 498P9 оснащён рядом решений для улучшения изображения, включая режим LowBlue и технологию Flicker-Free, которая сокращает мерцание и снижает утомляемость глаз.

Имеется также выключатель для полного отключения устройства от энергопотребления.  Монитор соответствует экологическим стандартам, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, TCO.

Новый дисплей Philips 498P9 появится в продаже в августе по ориентировочной цене 29999 грн.

Представлен изогнутый монитор Philips с диагональю 49 дюймов


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