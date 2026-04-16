NVIDIA Ising - перші у світі відкриті AI-моделі для «приборкання» квантових комп'ютерів

Компанія NVIDIA зробила ще один потужний крок у майбутнє обчислень, анонсувавши NVIDIA Ising - перше у світі сімейство AI-моделей із відкритим вихідним кодом, створене спеціально для квантових систем.



Мета проєкту - перетворити сьогоднішні «крихкі» експериментальні кубіти на стабільні та надійні квантові суперкомп’ютери, здатні вирішувати реальні завдання.



Головна перешкода на шляху до корисних квантових обчислень - це помилки. Квантові процесори надзвичайно чутливі до навколишнього середовища. Щоб вони працювали, їх потрібно постійно калібрувати та виправляти помилки в реальному часі.



«AI стає площиною керування - операційною системою квантових машин, яка перетворює нестабільні кубіти на масштабовані та надійні квантово-GPU системи», — заявив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і гендиректор NVIDIA.



NVIDIA Ising пропонує інструменти для вирішення двох найскладніших інженерних викликів.



Ising Calibration (модель зорової мови) дозволяє AI-агентам автоматично інтерпретувати дані з квантових процесорів. Це скорочує час калібрування з кількох днів до лічених годин.



Ising Decoding (3D-згорткова нейромережа) - спеціальна модель для квантової корекції помилок (QEC). Вона працює у 2,5 раза швидше та у 3 рази точніше, ніж нинішній галузевий стандарт pyMatching.



NVIDIA обрала шлях відкритості, щоб дослідники могли зберігати повний контроль над своїми даними. Моделі можна запускати локально, що критично важливо для захисту інтелектуальної власності.



Список замовників, які використовують NVIDIA Ising охоплює як комерційних лідерів на кшталт IonQ, IQM та Atom Computing так й наукових гігантів, таких як Гарвард, Чиказький університет, лабораторії Sandia та Fermi.



NVIDIA Ising - це не просто набір моделей, а частина ширшої стратегії, до якої входить CUDA-Q (програмна платформа для гібридних обчислень), NVQLink (апаратний інтерфейс для зв’язку QPU - квантового процесора - та GPU) та NVIDIA NIM (мікросервіси для швидкого розгортання та тонкого налаштування моделей під конкретне залізо).



Ising приєднується до інших відкритих моделей NVIDIA, таких як Nemotron (для агентних систем), Cosmos (для фізичного AI) та Isaac (для робототехніки).

