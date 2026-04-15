OntargIT допоміг Room 8 оптимізувати ключовий бізнес-процес на базі Microsoft Dynamics 365

15 апреля 2026 г., 12:25

Room 8 Group, end-to-end стратегічний партнер у сфері зовнішньої розробки ігор, спільно з ІТ‑консалтинговою компанією OntargIT впровадили Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations для оптимізації ключового бізнес-процесу Order to Cash.

Room 8 Group співпрацює з 7 із 10 провідних світових видавців, серед яких Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios та багато інших, і бере участь у створенні відомих франшиз, включно з Call of Duty, Diablo, Assassin’s Creed, Star Trek, The Walking Dead, Doctor Who. Компанія об’єднує близько тисячі фахівців у Європі, Північній та Південній Америці.

Метою впровадження стало підвищення прозорості процесів, забезпечення структурованої роботи з даними, а також посилення ефективності взаємодії з партнерами.

Впроваджене рішення включає: централізоване управління проєктами (від оцінки вартості та ресурсів до укладання контрактів і контролю виконання зобов’язань); формування проміжних прогнозів доходів і витрат для кожного проєкту; облік додаткових витрат, пов’язаних із реалізацією проєктів, включно з аутсорсингом, відрядженнями та накладними витратами; автоматичний розрахунок ключових фінансових показників (Revenue, WIP, CoS).

Завдяки співпраці з OntargIT, Room 8 Group підвищила прозорість і контроль фінансових процесів у межах глобальної операційної моделі, що дозволяє компанії ефективно планувати, відстежувати проєкти та впевнено масштабувати діяльність у світовій геймдев-індустрії.

