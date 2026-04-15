Google запускає функцію "Персоналізований інтелект" у застосунку Gemini в Україні

15 апреля 2026 г., 14:45

На початку цього року Google представила функцію "Персоналізований інтелект" (Personal Intelligence) у США, продемонструвавши, як Gemini може полегшити життя, вивчаючи те, що є найважливішим для користувача. Сьогодні компанія офіційно впроваджує цей персоналізований досвід для користувачів в Україні.



"Персоналізований інтелект" безпечно поєднує інформацію з таких застосунків, як Gmail та Google Фото, щоб зробити Gemini максимально корисним. Після активації користувачі можуть самостійно обирати, які саме додатки підключити, що значно розширює можливості сервісу. Функція дозволяє одним дотиком інтегрувати Gmail, Фото, YouTube та Пошук, а сам процес налаштування розроблений так, щоб бути простим і безпечним.



Функція "Персоналізований інтелект" має дві ключові переваги: здатність аналізувати складні джерела та знаходити конкретні деталі (наприклад, в електронному листі чи на фото), щоб відповісти на запитання. Часто ці можливості поєднуються, дозволяючи системі працювати з текстом, фотографіями та відео для надання індивідуальних відповідей.



Google розробляла функцію "Персоналізований інтелект" з фокусом на конфіденційність. Підключення застосунків вимкнено за замовчуванням: користувачі самі вирішують, чи активувати функцію та які саме сервіси підключити, а також можуть вимкнути її в будь-який момент. Коли функцію увімкнено, Gemini отримує доступ до даних лише для того, щоб відповідати на конкретні запити користувача або виконувати його завдання. Оскільки ці дані вже безпечно зберігаються в Google, користувачам не потрібно надсилати конфіденційну інформацію стороннім сервісам для персоналізації досвіду – і це є важливою перевагою.



Користувачам також не доведеться гадати, звідки взялася відповідь: Gemini намагатиметься вказувати джерела або пояснювати, яку інформацію з підключених застосунків було використано. Якщо система цього не зробила, можна запитати про деталі. А якщо відповідь здається неточною, її можна виправити безпосередньо в чаті. Крім того, можна перегенерувати відповідь без персоналізації для конкретного чату або використовувати тимчасові чати для конфіденційних розмов.



У системі також передбачені запобіжні заходи для чутливих тем. Gemini намагається уникати проактивних припущень щодо таких даних, як стан здоров’я, хоча зможе обговорити цю інформацію, якщо користувач сам про це попросить.



Мета Google – покращити користувацький досвід, зберігаючи дані в безпеці та під контролем власника. Створений з думкою про приватність, Gemini не навчається безпосередньо на вмісті вашої поштової скриньки Gmail або бібліотеки Google Фото. Для покращення функціональності використовуються лише обмежені дані, такі як конкретні запити користувача та відповіді моделі.



Користувачі в будь-який час можуть змінити налаштування, відключити застосунки Google або видалити історію чатів.



Ця бета-версія функції "Персоналізований інтелект" пройшла ретельне тестування для мінімізації помилок, проте вони все ще можливі. Користувачі можуть зіткнутися з неточними відповідями або «надмірною персоналізацією», коли модель шукає зв'язки між непов’язаними темами. У таких випадках Google просить залишати відгуки, позначаючи відповідь значком «палець вниз».



Gemini також може відчувати труднощі з розумінням контексту чи нюансів, особливо щодо змін у стосунках або різноманітних інтересів. Наприклад, побачивши сотні ваших фото на футбольному стадіоні, AI може припустити, що ви обожнюєте футбол. Але він може не врахувати нюанс: ви не так любите футбол, як просто любите свого сина, і саме тому проводите багато часу на стадіоні. Якщо Gemini помиляється, йому можна просто про це сказати (“Я не люблю футбол”).



Ці та інші напрямки залишаються об'єктами активних досліджень і вдосконалень.



Доступ до нової функції поступово відкривається протягом дня для власників особистих облікових записів Google, які мають передплату Google AI Plus, Pro або Ultra. Протягом найближчих тижнів планується запуск і для користувачів безкоштовної версії. Після активації функція працюватиме у вебверсії, на Android та iOS, а також з усіма моделями, доступними у меню вибору Gemini. Якщо ви не бачите запрошення спробувати функцію на головному екрані Gemini, її можна увімкнути в налаштуваннях: відкрийте Gemini та натисніть “Налаштування”, оберіть пункт "Персоналізований інтелект", виберіть “Підключені застосунки” (Gmail, Фото тощо).

