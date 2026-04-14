Новий інструмент Atlassian перетворює документи на графіки, презентації та застосунки

14 апреля 2026 г., 14:35

Ви коли-небудь замислювалися, чому ідеально розписані плани в Confluence ніхто не читає? Відповідь проста: ідеї «застрягли» в неправильному форматі. Atlassian розв'язала цю проблему, представивши Remix з Rovo та партнерських AI-агентів.



Тепер знання в Confluence - це не просто текст, а пластичний матеріал, який миттєво адаптується під потреби читача.



Статистика невблаганна: сторінки з візуальними елементами читають удвічі частіше. Remix дозволяє не витрачати години на малювання схем вручну.



Все відбувається з миттєвої трансформацією. Виділяєте масив даних - отримуєте графік. Описуєте процес - отримуєте інфографіку. Аналізуєте ринок - отримуєте візуальне резюме.



Remix - це «неруйнівний» інструмент. Він створює візуальний шар поверх сторінки, залишаючи оригінальний текст недоторканим як «єдине джерело істини».



При цьому не потрібно перемикатися між вкладками. Візуалізації живуть прямо на сторінці Confluence, де їх найзручніше переглядати та порівнювати.



Іноді графіку замало - потрібен реальний результат. Atlassian залучила агентів від Lovable, Replit та Gamma, щоб вийти за межі однієї платформи:



Lovable перетворює опис продукту (Product Spec) на інтерактивний прототип, з яким дизайнер може працювати вже за кілька хвилин.



Replit трансформує технічну документацію на стартовий код застосунку, який програміст може відразу доопрацьовувати.



Gamma перетворює замітки з мітингу на готову презентацію, з якою керівник може впевнено йти на зустріч.



Завдяки протоколу MCP (Model Context Protocol) ці агенти переносять не просто текст, а весь контекст: хто створив документ, до якого проєкту він належить і які рішення з ним пов'язані.



Remix with Rovo вже починає розгортатися у форматі відкритої бета-версії для користувачів Confluence Cloud. На старті доступні діаграми, графіки та інфографіка.



Партнерські агенти Lovable, Replit та Gamma стануть доступними для адміністраторів наступного тижня.



«Остання миля знань - це не про те, щоб писати більше. Це про те, щоб доставляти інформацію краще», - резюмують в Atlassian.

