 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна отримала від Італії енергообладнання загальною вагою понад 850 тонн

22 августа 2025 г., 10:25
0 
 
Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карлом Формозою, під час якої обговорили стан поточних та започаткування нових проєктів для забезпечення стійкості енергетики в умовах війни.
 
Світлана Гринчук подякувала пану Послу за сталу підтримку та наголосила: «Італія надає Україні стратегічно важливу допомогу в енергетичній галузі. Внесок Італії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 млн євро спрямовано на закупівлю газотурбінної установки, яку буде встановлено у межах проєкту щодо розвитку потужностей розподіленої генерації Одещини. За час повномасштабного вторгнення Україна отримала 69 гуманітарних вантажів з обладнанням загальною вагою близько 850 тонн.  Допомога була розподілена між енергетичними компаніями – це допомогло фахівцям відновлювати об’єкти після російських атак та підтримувати стабільне енергопостачання у надважких умовах».
 
Сторони окремо зупинилися на спільній ініціативі «Промінь надії», що реалізується Європейським Союзом та Україною за сприяння італійської компанії Enel S.p.A., у межах якої в українських закладах охорони здоров’я встановлюються сонячні панелі для безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу. Це рішення, за словами Міністра,  є дуже своєчасним і для нагальних гуманітарних потреб, і для довгострокових цілей України.
 

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  