Україна отримала від Італії енергообладнання загальною вагою понад 850 тонн

22 августа 2025 г., 10:25

0

Tweet

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карлом Формозою, під час якої обговорили стан поточних та започаткування нових проєктів для забезпечення стійкості енергетики в умовах війни.

Світлана Гринчук подякувала пану Послу за сталу підтримку та наголосила: «Італія надає Україні стратегічно важливу допомогу в енергетичній галузі. Внесок Італії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 млн євро спрямовано на закупівлю газотурбінної установки, яку буде встановлено у межах проєкту щодо розвитку потужностей розподіленої генерації Одещини. За час повномасштабного вторгнення Україна отримала 69 гуманітарних вантажів з обладнанням загальною вагою близько 850 тонн. Допомога була розподілена між енергетичними компаніями – це допомогло фахівцям відновлювати об’єкти після російських атак та підтримувати стабільне енергопостачання у надважких умовах».

Сторони окремо зупинилися на спільній ініціативі «Промінь надії», що реалізується Європейським Союзом та Україною за сприяння італійської компанії Enel S.p.A., у межах якої в українських закладах охорони здоров’я встановлюються сонячні панелі для безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу. Це рішення, за словами Міністра, є дуже своєчасним і для нагальних гуманітарних потреб, і для довгострокових цілей України.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6