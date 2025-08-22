З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 905 вибухонебезпечних предметів

22 августа 2025 г., 8:15

З початку тижня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій активно залучалися до розмінування територій. За цей період було здійснено 465 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знешкоджено 905 вибухонебезпечний предмет. Загальна площа обстеженої території склала 297 га.





Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 48 тис. 040, Херсонщині – 24 тис. 553, Донеччині – 17 тис. 767, Київщині – 14 тис. 850, Миколаївщині – 11 тис. 751, Чернігівщині – 7 тис. 896, Сумщині – 6 тис. 419.





Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 605 тис. 919 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 424 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 188 тис. 069 га.





У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.





Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6