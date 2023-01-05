Salesforce скорочує 10% свого персоналу - звільнює 7000 співробітників

5 января 2023 г., 14:15

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Bloomberg повідомляє, що Salesforce скорочує 10% свого персоналу та зменшує частину офісних приміщень в рамках плану реструктуризації. Станом на грудень в компанії працювало понад 79 000 працівників.



У листі до співробітників співголова компанії Марк Беніофф (Marc Benioff) заявив, що клієнти стали більш "виваженими" у своїх рішеннях про покупку, враховуючи складне макроекономічне середовище, що змусило Salesforce прийняти "дуже складне рішення" про звільнення працівників. «Я багато думав про те, як ми прийшли до цього моменту, - сказав він. - У міру того, як наші доходи прискорювалися через пандемію, ми найняли занадто багато людей, що призвело до економічного спаду, з яким ми зараз стикаємося, і я беру на себе відповідальність за це».



Salesforce зафіксує витрати в розмірі від 1 до 1,4 мільярда доларів, пов'язані зі скороченням чисельності персоналу, і від 450 до 650 мільйонів доларів, пов'язані зі скороченням офісних приміщень, повідомила компанія.



При цьому експерти кажуть, що скорочення можуть знизити операційні витрати на 1,5 мільярда доларів або більше щороку і розширити операційну маржу компанії до 26% з 21%. Цей розрахунок передбачає, що "драйвери попиту залишаться незмінними", що малоймовірно, пишуть аналітики.



Скорочення знаменують собою останній раунд звільнень в компанії хмарного програмного забезпечення, найбільшого приватного роботодавця в Сан-Франциско. У листопаді Salesforce звільнила майже 1 000 співробітників. Пізніше в тому ж місяці Брет Тейлор оголосив про свій план піти у відставку з поста співголовного виконавчого директора 31 січня, залишивши Марка Беніоффа знову на чолі компанії, яку він заснував у 1999 році.



Через кілька днів компанія оголосила про відхід генерального директора Slack Стюарта Баттерфілда, який приєднався до Salesforce в рамках найбільшого придбання в історії.



Salesforce агресивно наймала співробітників під час пандемії. У грудневому звіті компанії говориться, що чисельність персоналу зросла на 32% з жовтня 2021 року, "щоб задовольнити більш високий попит на послуги з боку наших клієнтів".



Зараз, як і багато інших великих технологічних компаній, Salesforce прагне скоротити витрати, оскільки бореться з уповільненням зростання доходів і ослабленням економіки.

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