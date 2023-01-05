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Softico стає партнером KnowBe4 – платформи навчання основам інформаційної безпеки

5 января 2023 г., 15:05

Softico стає партнером KnowBe4 – платформи навчання основам інформаційної безпеки

Компанія Softico повідомляє про підписання партнерського договору з компанією KnowBe4. Остання розвиває найбільшу у світі інтегровану платформу для навчання основам безпеки у поєднанні з імітацією фішингових атак.

Основні продукти KnowBe4:

  • PhishER – виявляє та реагує на загрози в електронних листах. Це полегшена SOAR платформа для координації реагування на загрози та управління великим обсягом потенційно шкідливих повідомлень електронної пошти;
  • SecurityCoach – перший навчальний продукт з безпеки в режимі реального часу, створений, щоб допомогти ІТ-фахівцям та спеціалістам із безпеки додатково захистити організацію від атак.

Понад 50 тисяч організацій у всьому світі використовують KnowBe4 для навчання співробітників основам безпеки.

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