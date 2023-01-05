Acer додає до лінійки Aspire нові десктопи та моноблоки

5 января 2023 г., 13:25

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Компанія Acer анонсувала оновлені моделі моноблоків і ноутбуків Aspire, призначених для повсякденної продуктивної роботи. Моноблоки Acer Aspire S доступні у моделях із діагоналлю 27 та 32 дюйми та оснащені найновішими процесорами Intel Core 13-го покоління. На пристроях попередньо інстальовано ОС Windows 11. Ноутбуки серії Aspire 5, що дають змогу виконувати багато завдань одночасно, оснащені новітніми процесорами Intel Core 13-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX, а легкі ноутбуки серії Aspire 3 натомість можна розпакувати й відразу починати роботу.



Крім ноутбуків, Acer також представила найновіший пристрій із сімейства розумних колонок — модель Acer Halo Swing із Google Assistant, DTS Sound і світлодіодним точковим дисплеєм, що забезпечує користувачам якісне звучання та яскраві світлові ефекти, де б вони не були.



Моноблоки Aspire S Series від Acer допомагають користувачам організувати мінімалістичне, проте сучасне робоче місце. Пристрій із діагоналлю 32 дюйми оснащено процесорами Intel Core i7-13700 13 покоління та відеокартою Intel Arc серії A, а моноблок із діагоналлю 27 дюймів постачається з найновішими процесорами Intel Core i5 та i7 12 покоління та відеокартою Intel Iris Xe. Моноблоки мають елегантний алюмінієвий корпус з ергономічним дисплеєм, який можна нахиляти під потрібним кутом.



Також моноблоки Acer Aspire S підійдуть для перегляду об’ємних зображень та відео. На чітко окреслених, практично безрамкових WQHD-дисплеях цих моделей виразно відтворюються зображення, а подвійні динаміки відтворюють якісний звук із технологією об’ємного звуку DTS. Здійснювати відеодзвінки та створювати контент тепер стало легко завдяки вебкамері 1080p FHD з магнітним кріпленням і додатковій вебкамері 1440p QHD з кільцевим підсвічуванням, що дає змогу робити знімки користувачів на екрані. Завдяки програмі розпізнавання облич Acer EyeSense і сканеру відбитків пальців Windows Hello користувачі можуть спростити доступ до пристроїв із Windows 11, обравши біометричний захист без введення пароля, і їхні особисті дані залишаються в безпеці. Моноблоки Acer Aspire S оснащені великою кількістю портів і пропонують багато варіантів підключення, а також підтримують технологію Wi-Fi 6E; крім того, вони надають доступ до семи додаткових каналів 160 МГц, щоб забезпечити втричі швидше підключення до локальних мереж.



Нові моделі лінійки Acer Aspire 5 вирізняють процесори Intel Core 13-го покоління та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2050 із технологією штучного інтелекту для трасування променів, а тому ці пристрої підійдуть тим користувачам, яким потрібна висока продуктивність і універсальність пристрою. Таку всеохопну функціональність ноутбука серії Aspire 5 підтримує й значний обсяг пам’яті: до 32 ГБ DDR4 і SSD M.2 місткістю до 1 ТБ. Цих обсягів і новітніх робочих інструментів достатньо для блогерів, фотографів і студентів, які працюють з об’ємними файлами та використовують одночасно багато програм.



Завдяки тому, що ширококутні дисплеї - QHD зі співвідношенням сторін 16:9 у 15-дюймової моделі та Full HD зі співвідношенням сторін 16:10 у 14-дюймової - мають вузьку рамку та підтримують технологію IPS, користувачі насолоджуватимуться чітким зображенням і комфортними умовами перегляду. Ноутбуки Aspire 5 – це також вибір для стримерів та користувачів, які постійно працюють із відео. Вебкамера з роздільною здатністю 1080p Full HD та цифрові мікрофони використовують технології усунення шуму Temporal Noise Reduction (TNR) та PurifiedVoice від Acer для якісного відео та чіткого звуку під час трансляцій або відеоконференцій.



Наостанок, ноутбуки Aspire 5 не лише мають стильний вигляд, а й низьку температуру всередині завдяки охолодженню TwinAir та вентиляційному отвору на клавіатурі для збільшення термічної стійкості та відведення тепла. Також вони вирізняються широким вибором роз’ємів для під’єднання та заряджання пристроїв, зокрема мають повнофункціональний порт USB Type-C з технологією Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E та HDMI 2.1 для розширеної функціональності під час трансляцій або обміну файлами.



Серія Acer Aspire 3 – це доступні за ціною, прості у використанні ноутбуки з новим процесором з серії Intel Core i3-N. У пристрої покращено показники системи охолодження на 40% в зоні вентилятора та збільшена термічна стійкість на 17% для оптимізації потоку повітря й охолодження внутрішніх деталей. Це дає змогу довше й ефективніше використовувати ноутбук в автономному режимі.



Ноутбуки з лінійки Aspire 3 спеціально створені легшими й тоншими, мають вагу 1,6 кг та гладкий металевий корпус 18,9 мм завтовшки, доступні в різних кольорах. Завдяки дисплею з роздільною здатністю 1080p Full HD можна насолоджуватися чіткою детальною картинкою під час перегляду вебсайтів або трансляцій кінофільмів, а технологія BlueLightShield від Acer зменшить випромінювання синього світла, щоб звести до мінімуму навантаження на очі. Усі моделі обладнані також портом USB Type-C, портами HDMI 2.1 і підтримують стандарт Wi-Fi 6E, забезпечуючи розширену функціональність для підключення необхідних пристроїв.



Портативна колонка Acer Halo Swing Smart Speaker (Halo SPK 5100G) – це новий представник родини розумних колонок Acer. Тепер її звук та інтерактивний LED-дисплей будуть із вами де завгодно. Колонка оснащена технологією DTS Sound, має покращений звук і проєкцію басів, а інтерактивне RGB-підсвічування її основи підлаштовується до музики будь-якого жанру. Підсвічування основи змінює кольори під час взаємодії з Google Assistant, а також може перетворюватися на джерело освітлення, сповнюючи простір навколо теплим світлом. Найновіша розумна колонка Acer надає можливість зручно та неймовірно точно керувати пристроєм кільком користувачам водночас. Вона підтримує Google Home та програму Acer Halo Swing App, встановлює підключення, дає змогу керувати, спілкуватися та одночасно програвати музику за допомогою інших колонок. Розумна колонка Acer Halo Swing Smart Speaker допомагає користувачам вмикати улюблену музику, регулювати гучність і навіть шукати інформацію про пісню, яка лунає, і все це з вільними руками. Можна також розпланувати свій день, встановити будильник і керувати розумними пристроями у своєму домі – користуючись лише голосом. За допомогою світлодіодного точкового дисплея колонки можна налаштувати перевірку оновлень, як-от пошти, календаря, нагадувань і повідомлень. І на довершення, розумна колонка Acer Halo Swing Smart Speaker має водонепроникність за стандартом IPX5, стильну шкіряну ручку, можливості інтелектуального перемикання каналів, підтримує бездротове потокове передавання по Bluetooth 5.2 або за допомогою порту aux-in.



Моноблок Aspire S із діагоналлю 27 дюймів (S27-1755) надійде у продаж в Україні у другому кварталі 2023 року (початкова ціна – 48000 грн).

Моноблок Aspire S із діагоналлю 32 дюйми (S32-1856) надійде у продаж в Україні у третьому кварталі 2023 року (початкова ціна – 72000 грн).

Ноутбук Aspire 3 з діагоналлю 14 дюймів (A314-23PM) надійде у продаж в Україні у квітні (початкова ціна – 16999 грн).

Ноутбук Aspire 3 з діагоналлю 15 дюймів (A315-510P) надійде у продаж в Україні у березні (початкова ціна – 13999 грн).

Ноутбук Aspire 3 з діагоналлю 17 дюймів (A317-55P) надійде у продаж в Україні у квітні (початкова ціна – 15999 грн).

Ноутбук Aspire 5 із діагоналлю 14 дюймів (A514-56P) надійде у продаж в Україні у квітні (початкова ціна – 19999 грн).

Ноутбук Aspire 5 із діагоналлю 15 дюймів (A515-58P) надійде у продаж в Україні у квітні (початкова ціна – 19999 грн).

Ноутбук Aspire 5 із діагоналлю 17 дюймів (A517-58M) надійде у продаж в Україні у травні (початкова ціна – 36999 грн).

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