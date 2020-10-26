Sabre и Google работают над искусственным интеллектом для отрасли туризма

26 октября 2020 г., 12:35

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Корпорация Sabre объявила о совместной с Google разработке первой в туризме технологической платформы на базе искусственного интеллекта (AI). Технология, получившая название Sabre Travel AI, использует передовые разработки Google в области машинного обучения. Она позволит клиентам Sabre быстро предоставлять наиболее актуальный и персонализированный контент, отвечающий потребностям современных путешественников, и откроет широкие возможности для роста доходов и прибыльности бизнеса. Sabre планирует интегрировать функционал Sabre Travel AI в ряд своих продуктов в начале 2021 г.

Sabre Travel AI обеспечит технологические возможности следующего поколения, которые обогатят продукты Sabre для ритейла, дистрибуции и реализации услуг. Sabre Travel AI работает на технологиях ИИ и машинного обучения Google Cloud, которые распознают, анализируют и прогнозируют поведение потребителей, используя информацию о покупках в реальном времени и комплексные отраслевые данные.

Эта инновация призвана помочь авиаперевозчикам, агентствам, корпорациям, отелям и другим туристическим компаниям вывести на новый уровень свои стратегии ритейла и цифрового взаимодействия с клиентами. Они смогут обеспечить персонализацию сервиса, предоставляя путешественникам нужное предложение в правильное время и в подходящих каналах. Это будет способствовать повышению конверсии продаж и лояльности потребителей. Наряду с ритейлом, этот унифицированный подход позволит усилить дистрибуцию, а также внедрить решения Sabre Travel AI в аэропортах или мобильных приложениях, чтобы еще лучше обслуживать путешественников.

Ожидается, что в будущем клиенты Sabre смогут бесшовно интегрировать с Sabre Travel AI свои собственные разработки, получая, таким образом, новые конкурентные преимущества. Sabre Travel AI откроет им доступ к передовым облачным инструментам, которые позволят готовить и хранить наборы данных, дополнять их собственными и сторонними базами данных, быстро проводить тестирования в экспериментальной среде, создавать и развертывать собственные модели машинного обучения, оценивать их эффективность, быстро оптимизировать, внедрять и масштабировать новые решения.

Sabre Travel AI поможет ускорить цифровую трансформацию Sabre благодаря разработке важнейших продуктов и решений, ориентированных на текущие и будущие потребности ее клиентов. Компания подчеркивает, что ее стратегические партнеры, включая Google, не имеют права доступа или использования любых внутренних данных компании и ее клиентов. Компания полностью управляет тем, каким образом эти данные хранятся в Google Cloud.

Sabre уже использует модели машинного обучения в зарекомендовавших себя продуктах, таких как динамическая доступность и динамическое ценообразование дополнительных услуг. В рамках партнерства с Google компания намерена продолжить создавать инновации с использованием возможностей Sabre Travel AI и запустить новые решения для ритейла уже в начале следующего года.

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