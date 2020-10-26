Acer пополнила линейку компьютеров ConceptD

26 октября 2020 г., 13:35

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Представленные Acer в линейке ConceptD включают как настольные, так и портативные компьютеры.

Десктоп ConceptD 300 выполнен в форм-факторе mid-tower 18L. Его оформление с красивой белой отделкой сочетается с деревянной панелью сверху и черной передней панелью. Конструкция системы охлаждения предусматривает большой передний воздухозаборник с рисунком из треугольников наряду с боковой вентиляцией, что прризвано обеспечивать оптимальное охлаждение при уровне шума не выше 40 дБА, что примерно соответствует тишине в библиотеке.

Модель Acer ConceptD 300 базируется на процессорах Intel Core i7 10-го поколения, графике Nvidia GeForce RTX 3070 и 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц. Поэтому такая платформа позволяет заниматься видеомонтажом и 3D-моделированием, работать с системами автоматизированного проектирования (CAD) и т.д. Наличие жесткого диска емкостью до 4 ТБ и быстрого SSD-накопителя PCIe M.2 объемом до 1 ТБ делает ConceptD 300 подходящим решением для архитекторов, 3D-художников и видеоредакторов.

На передней панели эргономично размещены порты ввода-вывода, в числе которых несколько разъемов USB 3.2, встроенный кард-ридер формата SD и порт USB Type-C, позволяющий подключать к ПК несколько дисплеев и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Оба обновленных ноутбука ConceptD 7 имеют такую же производительность, как у настольного компьютера, благодаря процессору Intel Core 10-го поколения. Еще они оснащены встроенным ИИ-инструментом для интеллектуальной производительности, модулем Intel Wi-Fi 6 (Gig+), IPS-дисплеем 4K и поддерживают технологию Thunderbolt 3.

ConceptD 7 Pro оснащен графическим процессором Nvidia Quadro RTX 5000 с 3072 ядрами CUDA, 48 ядрами RT, 384 тензорными ядрами и 16 ГБ графической памяти. Это позволяет выполнять одновременно работу с несколькими приложениями по созданию контента. ConceptD 7 также включает в себя графические процессоры Nvidia GeForce RTX, которые подходят для проектирования цифровых моделей, создания видео для YouTube, полнометражных фильмов, 3D-контента в реальном времени или прямых трансляций игр для Twitch.

Отличительной особенностью ноутбуков ConceptD 7 Pro является 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K UHD (3840×2160), сертифицированный Pantone. Для него заявлен цветовой охват 100% цветового пространства Adobe RGB и точность цветопередачи Delta E<2.

В обоих ноутбуках используется специально разработанное решение для охлаждения — это три высокоэффективных вентилятора и новейшая технология охлаждения Acer, которые работают вместе, создавая аэродинамический «вихревой поток» (Vortex Flow), снижающий уровень шума до менее чем 40 дБА и гарантирующий, что все компоненты внутри устройства не перегреются даже при большой нагрузке.

Обновленные порты USB 3.2 Gen 2 обеспечивают более быстрое соединение (до 10 Гбит/с) с камерами и внешними дисками, в то время как Thunderbolt 3 обеспечивает более быструю загрузку файлов и скорость передачи данных на уровне 40 Гбит/с. Быстрое и простое соединение с несколькими дисплеями возможно благодаря поддержке DisplayPort через USB-C. Сенсорная панель также была модернизирована в сравнении с предыдущими версиями этих ноутбуков и теперь закрыта стеклом Corning Gorilla для плавного и точного ввода. Наконец, поддержка DTS X: Ultra Audio гарантирует превосходное качество звука, что крайне важно для прямых трансляций, презентаций и онлайн-встреч.

Настольный ПК ConceptD 300 будет доступен в регионе EMEA в ноябре 2020 г. по цене от 1299 евро, а в Китае — в октябре 2020 г. по цене от 12999 юаней.

Ноутбуки ConceptD 7 Pro и ConceptD 7 будут доступны в Северной Америке в декабре 2020 г., а в регионе EMEA — в октябре 2020 г.. При этом ConceptD 7 Pro в США стоит от $3499,99, а в EMEA — от 3699 евро. Ориентировочная цена ConceptD 7 — $3299,99 (в США) или 2899 евро в Европе.

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