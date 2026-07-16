Нова пошта на третину збільшила дохід у першому півріччі – до 32,5 млрд грн

16 июля 2026 г., 12:25

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У першому півріччі група NOVA (Нова пошта) збільшила мережу на 5242 точки сервісу: відкрито 1362 відділень та встановлено 3880 нових поштоматів. Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 748 точок сервісу. Зараз мережа Нової пошти налічує 54700 точок сервісу: 16765 відділень та 37935 поштоматів по всій Україні.

Обсяг доставлених посилок і вантажів склав 254,4 млн, в тому рахунку 17,9 млн міжнародних. Обсяг опрацьованих відправлень зріс на 11,5%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Також за перші шість місяців Nova Post відкрила 239 нових точок сервісу в Європі, а загальна кількість власних точок компанії за кордоном перевищила 950 одиниць. Лідерами за темпами розширення у першому півріччі стали Молдова – 112 нових точок сервісу та Польща – 80. Крім того, у червні відкрились п’ять партнерських пунктів видачі Nova Post у Нью-Йорку.

В умовах повномасштабної війни Нова пошта продовжує не лише розвивати інфраструктуру, а й відновлювати її після руйнувань. Оціночна вартість відновлення майна групи, пошкодженого через ворожі атаки або внаслідок бойових дій, перевищила 2,1 млрд грн.

У січні-червні Нова пошта отримала 32,5 млрд грн доходу від реалізації товарів та послуг, що на 32% більше ніж за аналогічний період минулого року.

За 6 місяців цього року компанії групи NOVA перерахували до бюджету України 9,8 млрд грн податків і зборів, що на 25% більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Найбільше податків перерахувала Нова пошта – 7,6 млрд грн, NovaPay сплатила 0,9 млрд грн, Nova Digital – 0,3 млрд грн, а Nova Global – 0,1 млрд грн.

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