Supermicro выпускает сервер максимальной плотности с графическими чипами NVIDIA

26 октября 2020 г., 11:59

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Компания Super Micro Computer объявила об удвоении возможностей графических процессоров благодаря новому серверу, занимающему 4 ячейки стоечного пространства (4U) и поддерживающему восемь графических процессоров NVIDIA HGX A100.



Как заявлено, в настоящее время компания Supermicro предлагает самый широкий во всей отрасли выбор систем графической обработки, который пополнился новым сервером на 8 графических процессорах NVIDIA HGX A100 для решения самых различных прикладных задач — от граничных до облачных вычислений. Полный ассортимент включает в себя системы обработки графических данных, монтируемые в стандартные стойки, с форм-факторами 1U, 2U, 4U и 10U: Ultra, BigTwin и встраиваемые системы на базе процессоров AMD EPYC и Intel Xeon с технологией Intel Deep Learning Boost.



Новейшие серверы с форм-факторами 2U и 4U, спроектированные с максимально эффективным использованием усовершенствованных тепловых расчетов (включая индивидуальные расчеты параметров радиаторов и дополнительного жидкостного охлаждения), выполненных специалистами компании Supermicro, оснащаются системными платами с 4/8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100, а новый сервер с форм-фактором 4U поддерживает восемь графических процессоров NVIDIA A100 PCI-E (в настоящее время эта продукция уже отгружается заказчикам). Улучшенный компанией Supermicro форм-фактор модуля ввода-вывода (AIOM) способствует дальнейшему улучшению качества взаимодействия при высокой степени универсальности. Указанный модуль ввода-вывода может комбинироваться с новейшими накопительными и сетевыми устройствами с высокоскоростным интерфейсом PCI-E 4.0, имеющим низкий уровень задержки, поддерживающими технологии NVIDIA GPUDirect ®RDMA и GPUDirect Storage с расширенным сетевым протоколом NVME over Fabrics (NVMe-oF) на базе архитектуры NVIDIA Mellanox InfiniBand, что обеспечивает непрерывное прохождение потока данных через расширяемую многопроцессорную систему графической обработки без каких-либо узких мест. Кроме того, устанавливаемые Supermicro блоки питания, соответствующие требованиям стандарта 80 PLUS для уровня Titanium, поддерживают экологическую безопасность системы с достижением еще большей экономии затрат при высочайшем в данной отрасли уровне КПД (96%) и сохранении запаса мощности, обеспечивающего функционирование графических процессоров.



«Предлагаемые компанией Supermicro системы на платформе NVIDIA A100 могут быстро масштабироваться до тысяч графических процессоров, либо — при использовании технологии многоэкземплярных графических процессоров — каждый графический процессор A100 может быть разделен на семь изолированных экземпляров ГП для выполнения различных заданий, — сообщил старший директор по управлению продукцией и маркетингу компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). ― Графические процессоры NVIDIA A100 с тензорными ядрами, использующие формат вычислений TensorFloat 32, обеспечивают увеличение вычислительной мощности до 20 крат по сравнению с процессорами предыдущего поколения без необходимости внесения каких-либо изменений кода».



HGX A100,занимающая 2 ячейки стоечного пространства, оснащается системной платой на 4-х графических процессорах NVIDIA HGX A100 с усовершенствованной конструкцией радиаторов на основе тепловых расчетов компании Supermicro, что обеспечивает поддержание оптимальной температуры в системе при полной нагрузке с сохранением компактности конструкции. Данная система предусматривает высокоскоростную одноранговую связь между графическими процессорами по каналу NVIDIA NVLink, системную память на базе модулей DDR4 (3200 МГц) емкостью до 8 ТБ, пять слотов ввода-вывода PCI-E 4.0 с поддержкой технологии GPUDirect RDMA, а также рассчитана на подключение в горячем режиме четырех NVMe-накопителей с возможностями, обеспечиваемыми технологией GPUDirect Storage.



Новая система графической обработки, занимающая 4 ячейки стоечного пространства, оснащается системной платой с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100, рассчитанной на подключение до шести накопителей типа NVMe U.2 и двух накопителей типа NVMe M.2 и имеющей десять слотов PCI-E 4.0 x16, с поддержкой уникального модуля ввода-вывода (AIOM), разработанного компанией Supermicro, активизирующей взаимодействие между 8-ю графическими процессорами и потоки данных между системами благодаря таким новейшим технологиям как GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage и NVMe-oF on InfiniBand. В данной системе используется технология на основе канала NVIDIA NVLink и коммутатора NVSwitch. Она идеально подходит для крупномасштабного глубокого обучения, применения моделей нейронных сетей для научно-исследовательских и национальных лабораторий, суперкомпьютерных кластеров и облачных сервисов поддержки высокопроизводительных вычислений.



Энергоэффективный блейд-сервер сверхвысокой плотности SuperBlade может поддерживать до 20 узлов и 40 графических процессоров с двумя процессорами одинарной ширины на каждый узел или одним процессором NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E на каждый узел в выпускаемом компанией Supermicro корпусе SuperBlade с форм-фактором 8U. Размещение 20 графических процессоров NVIDIA A100 в корпусе с форм-фактором 8U повышает плотность вычислительной мощности при уменьшении занимаемого пространства, что обеспечивает клиентам экономию за счет снижения совокупной стоимости владения. Для поддержания конфигурации, оптимизированной под графические процессоры, а также высочайших уровней производительности и пропускной способности, требуемых для решения ресурсоемких задач с применением искусственного интеллекта, сервер SuperBlade обеспечивает абсолютно неблокируемую сетевую инфраструктуру на базе коммутаторов HDR 200Gb/s InfiniBand для ускорения процесса глубокого обучения и получения возможностей анализа и принятия решений в режиме реального времени.

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