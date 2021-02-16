 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1253)

07.02 - 14.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рынок планшетов в регионе EMEA вырос более чем на 11%

16 февраля 2021 г., 17:25
Рынок планшетов в регионе EMEA вырос более чем на 11%

Не менее 14,6 млн планшетов было отгружено в страны EMEA по итогам финального квартала 2020 г., — сообщает IDC. В годовом сравнении поставки выросли на 11,7%.

Образовательный сектор освоил рекордные 1,1 млн устройств, тогда как поставки планшетов для персонального использования увеличились на 14,2% и превысили 11,3 млн шт.

Лучшую динамику роста (+32,3% «YoY») продемонстрировали Центральная и Восточная Европа. Страны MEA и Западная Европа выросли на 10,3% и 7,7% соответственно.

Samsung сохранила лидирующие позиции. В течение рассматриваемого периода отличным подспорьем для вендора оставались крупные проекты в сфере образования стран ЦВЕ. Вторая позиция Apple подкреплялась высоким интересом к iPad в образовательном секторе большинства развитых экономик региона. Планшеты для образовательных целей также помогли выйти в хороший плюс и Lenovo.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  