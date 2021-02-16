Рынок планшетов в регионе EMEA вырос более чем на 11%

16 февраля 2021 г., 17:25

Не менее 14,6 млн планшетов было отгружено в страны EMEA по итогам финального квартала 2020 г., — сообщает IDC. В годовом сравнении поставки выросли на 11,7%.

Образовательный сектор освоил рекордные 1,1 млн устройств, тогда как поставки планшетов для персонального использования увеличились на 14,2% и превысили 11,3 млн шт.

Лучшую динамику роста (+32,3% «YoY») продемонстрировали Центральная и Восточная Европа. Страны MEA и Западная Европа выросли на 10,3% и 7,7% соответственно.

Samsung сохранила лидирующие позиции. В течение рассматриваемого периода отличным подспорьем для вендора оставались крупные проекты в сфере образования стран ЦВЕ. Вторая позиция Apple подкреплялась высоким интересом к iPad в образовательном секторе большинства развитых экономик региона. Планшеты для образовательных целей также помогли выйти в хороший плюс и Lenovo.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0

Tweet