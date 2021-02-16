Франция требует дать странам ЕС больше средств давления на техногигантов

16 февраля 2021 г., 16:45

0

Tweet

Как сообщает Financial Times, Франция ратует за внесение существенных изменений в закон Digital Services Act, призванный служить ограничению антиконкурентного поведения технологических компаний и улучшению онлайновой защиты потребителей.

Позиция Франции заключается в том, что властью заставлять онлайновых гигантов удалять запрещённый контент со своих платформ должны обладать индивидуальные государства-члены Евросоюза. Пока они не имеют такой возможности, если только серверы технологических компаний не расположены именно в этой стране: датацентры Apple, Google, Facebook и Amazon.com сосредоточены в Ирландии и Люксембурге.

Министр цифровой экономики Франции Седрик О (Cedric O) в течение последних нескольких недель встречался с различными членами Европейского парламента для обсуждения этого вопроса. «Принятие этих законов — наша главная цель на следующий год, когда Франция в порядке ротации будет председательствовать в Совете ЕС, — заявил он в интервью Financial Times. — Они затрагивают жизненно важные темы как для наших экономик, так и для демократий».

Седрик O хочет, чтобы страны ЕС могли контролировать не только запрещённый, но и «вредоносный» контент, а также дезинформацию. «Мы думаем, что текст необходимо расширить, чтобы включить в него другие типы проблемного содержимого, — сказал он. — В отсутствие правовой базы, ничто не может помешать Twitter или Facebook подвергать цензуре высказывания, которые им не нравятся».

Ряд официальных лиц ЕС выражают обеспокоенность этим предложением. Они полагают, что, если каждой из 27 стран будет разрешено принимать такие решения, результат превратит «единый рынок в кошмар».

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0

Tweet