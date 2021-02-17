Amazon приобретает конкурента Shopify

17 февраля 2021 г., 9:25

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Как стало известно Amazon приобрела компанию Selz, которая предлагает инструменты, помогающие предприятиям запускать собственные интернет-магазины.



Как сообщает CNBC, Amazon без особого шума и всяких объявлений приобрела платформу электронной коммерции 15 января, но не афишировала это приобретение.



«Мы подписали соглашение с Amazon и надеемся на сотрудничество с ними, поскольку продолжаем создавать простые в использовании инструменты для предпринимателей», - отметил в своем блоге Мартин Руш (Martin Rushe), генеральный директор и основатель Selz.



Представители Amazon подтвердили приобретение, но отказались раскрывать условия сделки.



Как отмечают наблюдатели Amazon не могла не заметить Shopify, демонстрирующую стремительный рост своего бизнеса во время пандемии. Этот разработчик инструментов для электронной коммерции представляет явную угрозу для бизнеса компании Безоса.



У Amazon ранее был сервис схожий с услугами Shopify. Платформа Amazon Webstore позволяла малым предприятиям запускать интернет-магазины, построенные на технологии Amazon, однако в 2015 г. она была свернута.



Продажи сторонних компаний на платформе Amazon, приносят ей уже более половины выручки по направлению электронной коммерции.



Предоставление более широкого портфеля инструментов малому и среднему бизнесу для быстрого переноса операций в Интернет может обеспечить Amazon конкурентное преимущество.



Компания Selz, основанная в 2013 году, базируется в Сиднее, Австралия, и предоставляет малым и средним предприятиям платформу для запуска собственных интернет-магазинов с подключением различных вариантов онлайн-платежей, а также других инструментов. По данным LinkedIn, в компании работает около 50 человек.



В своем сообщении Мартин Руш заявил, что для клиентов Selz "ничего не меняется" и после сделки с Amazon.

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