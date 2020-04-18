Рынок ИТ на карантине

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Консалтинговая компания DX Agent провела виртуальный круглый стол, главной целью которого стал обмен информацией о влиянии карантина на украинский ИТ-бизнес для получения целостной картины происходящего. Участие в нем приняли руководители полутора десятка компаний, в числе которых представительства вендоров, дистрибьюторы, интеграторы, провайдеры услуг.

Открывая веб-конференцию Владимир Поздняков, генеральный директор и управляющий партнер DX Agent, отметил, что за 28 лет независимости Украина пережила, по меньшей мере, три кризиса. Каждый из них стал шоком для экономики и ИТ-рынка. Так, к примеру, в 2014 г., по оценкам аналитиков, ВВП страны сократился на 8,2%, а объем рынка ИТ упал на 48%. Суммарный ИТ-бюджет предприятий основных отраслей промышленности сократился на 40%, у четырех ведущих операторов связи – на 47%, у десяти крупнейших банков – на 32%.

В целом за последние 12 лет объем украинского ИТ-рынка сократился практически вдвое – с 3,5 млрд. долл. в 2008 г. до 1,6 млрд. долл. в 2019 г. В текущем году, очевидно, снова будет провал рынка. Пока невозможно спрогнозировать на сколько – 10-20-30%.

«Наивно думать, что вдруг власть серьезно поумнеет и появятся программы поддержки отраслей экономики, исчезнет коррупция, в том числе в ИТ-закупках или государственные деньги станут тратиться эффективно. Из исторических данных и опыта я бы сделал вывод, что наша основная проблема не в кризисах, вызванных какими-то внешними факторами, а в неспособности извлекать уроки из них. Результатом чего является системное наплевательское отношение государства к бизнесу и гражданам, – отметил Владимир Поздняков. – Но стоит, наверное, попробовать относится к текущей ситуации не как к катастрофе, а как к временной неприятности и понять как она повлияет на бизнес».

Первым слово получил Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине, который волею обстоятельств после закрытия границы застрял в Индонезии и вынужден пересиживать карантин там. По его данным, сразу после начала карантина резко упали офлайн продажи. Выросший онлайн этого не компенсировал. В дилерском канале в первые две недели наблюдался заметный всплеск, связанный с возросшей активностью SMB по организации дистанционной работы сотрудников. Третья неделя показала общее снижение сбыта более чем на 20% и, как ожидается, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

В текущих условиях резко выросли два сегмента – игровые устройства и мобильные решения для бизнеса. Впрочем, в отличие от большинства стран Европы, где с началом каратина склады техники были буквально опустошены за две недели, в Украине этого не произошло.

Генеральный менеджер Dell Technologies в Украине, Ирина Волк, отметила, что первая реакция рынка на кризис, включая и текущий, в целом однотипна – это некая растерянность. Однако промежуток времени до осознания глубины изменений с каждым разом сокращается.

В тоже время, события 2014 г. дали импульс развития облачным технологиям. Они побудил бизнес задуматься о необходимости создания гибкой, защищенной и масштабируемой инфраструктуры.

Нынешний кризис в первую очередь ударил по малому и среднему бизнесу. Но подчеркнул преимущества онлайн каналов продаж и эффективного удаленного рабочего места. По всей видимости, он даст импульс workforce трансформации в направлении дистанционной работы.

Со своей стороны Сергей Мартынчук, руководитель бизнеса Cisco Systems в Украине, констатировал всплеск интереса к платформе видеоконференций Webex, на которую в числе прочих решений компания открыла бесплатный доступ. В условиях карантина помимо сложностей с обеспечением сотрудников конечными устройствами, перед бизнесом остро встала проблема кибер-безопасности. Большинство предприятий оказались не готовы к резкому расширению периметра. То, что вендоры пытались донести десятилетиями, в одночасье стало очевидно под давлением обстоятельств. Операторы связи в текущей ситуации столкнулись с заметным ростом трафика и далеко не все оказались готовы к этому. Возрос спрос на программные и облачные решения, сервисную модель использования. Явно вырос спрос на технологии безналичной оплаты.

Андрей Пищиков, генеральный директор компании «Софела» (Hewlett Packard Enterprise)

Организации, чья корпоративная культура оказалась приспособлена к этому, хорошо восприняли удаленную работу. И спикер считает, что по окончанию карантина часть упомянутых изменений станут стандартной практикой.

Главное отличие текущей ситуации – это быстротечность карантина – полагает Андрей Пищиков, генеральный директор компании «Софела» (Hewlett Packard Enterprise). По его мнению, на сегодня нет каких-то фундаментальных проблем, которые говорили бы о системности кризиса. Поэтому уместнее говорить о некоей паузе. Она, безусловно, потребует наличия определенных резервов, опыта и компетенций, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Но в целом ИТ-бизнес не самый пострадавший. Наблюдается перераспределение направлений, намечаются перспективные точки роста, есть ожидания позитивной динамики во втором полугодии.

Региональный директор Check Point Software Technologies Александр Савушкин

Бурный рост дистанционной занятости в Украине в ближайшей перспективе затормозит отсутствие культуры контроля и вовлечения сотрудников. Больше перспектив имеет удаленное образование. Поскольку организационных ограничений тут меньше, а у ряда учреждений есть определенный опыт и наработки в этой области.

Региональный директор Check Point Software Technologies, Александр Савушкин, констатировал, что украинский рынок решений информационной безопасности в последние два года заметно вырос. Сейчас страдает малый и средний бизнес, но у проектов в корпоративном сегменте есть запас прочности и они движутся в своем русле. Разве что местами немного поменялись приоритеты и новые проекты сместились во времени. С точки зрения ИТ текущий кризис не выявил ничего нового, а просто ускорил имевшиеся технологические тенденции.

Управляющий партнер компании SMART business Кирилл Руднев

С другой стороны заметно активизировались киберпреступники. Они традиционно стараются использовать актуальную повестку для атак и коронавирус для них в этом плане – благодатная почва. Большинство организаций вынуждены работать в новых условиях. Число угроз объективно увеличилось – фишинг, атаки на инструменты и сервисы удаленного взаимодействия.

Управляющий партнер компании SMART business, Кирилл Руднев поделился наблюдениями реакции представителей разных отраслей на текущую ситуацию. Розничный бизнес сейчас либо работает в условиях серьезных ограничений, а в некоторых странах вообще практически остановился. Фармацевтика вся сейчас себя очень хорошо чувствует. Особенно производители. Они стартуют новые проекты по безопасности, системам учета, удаленной работе.

Спрос на инструменты дистанционной работы просто небывалый. К примеру, рост потребления вычислительных мощностей облачной инфраструктуры Microsoft по нашему региону более чем двойной. Только за первую неделю карантина SMART business подключил более 25 тыс. новых лицензий Teams, на фоне открытия бесплатного доступа к данному сервису коллективного взаимодействия. При этом Microsoft еще оплачивают услуги партнеров.

Денис Бурдук, директор UCloud

По мнению Руднева, удаленная работа – это вопрос не инструментов, а методологии – как руководство ставит задачи и как контролирует их выполнение. В США и до кризиса 35% работников были заняты удаленно. После же и вовсе ожидается до 80%. Украина повторяет основные тенденции с задержкой, но направление развития сходное.

Конечно, личное общение необходимо и после карантина мы к нему вернемся. Но какая-то часть сотрудников и компаний продолжат работать дистанционно. Тем более что это общемировая тенденция.

Так что основная проблема в неопределенности насколько затянутся ограничения. По опыту других стран это может занять максимум два-три месяца. Пока же бизнес больше страдает от панических настроений.

Не верит в значительный приток новых клиентов в современных условиях Денис Бурдук, директор UCloud. Потому что компании, которые хотели мигрировать в облако – сделали это. Те же, кто по каким-то причинам не был готов к такому переходу, сейчас тем более не сможет преодолеть препятствия. По мнению спикера, снижение потребления со стороны клиентов одних отраслей компенсирует рост у других, и облачные провайдеры выйдут из текущего кризиса без существенных потерь. Но предпосылок для кратного роста нет. «В конце концов, это уже как минимум третий кризис и второй вирус на счету ИТ-рынка и я не вижу кардинальный отличий текущей ситуации. Мы просто в очередной раз проходим некий стресс-тест», – отметил Бурдук.

Марис Сперга, директор по развитию бизнеса Tet

В большинстве стран региона ситуация схожая – все сидят на карантине – констатирует Марис Сперга, директор по развитию бизнеса латвийской Tet. Компания из 1100 сотрудников смогла за два дня в основном перейти на удаленную работу. В целом по Латвии сейчас в таком режиме трудится 51% населения. Главные сложности были связаны с резким всплеском спроса на VPN-каналы и компьютерную технику. Все стоки в стране были разобраны буквально в течение недели. Интернет-трафик удвоился и нормально справляется с этим только оптика. Связь 4G по факту с нагрузкой не справилась, и сейчас многие озаботились резервными проводными каналами. Показательно, что в марте количество регистраций доменных имен в Латвии выросло на 30%. Множество компаний работают над открытием онлайн бизнеса. Кроме того, государство обязало всех предпринимателей в течение двух месяцев полностью перейти на электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Клиенты Tet, у которых есть бизнес в онлайне, нарастили объем потребления облачных ресурсов в среднем на 20%. Подписание новых контрактов приостановилось. На фоне того, что в прошлом году бизнес облачного провайдера в Украине вырос примерно на 25%, в этом году ожидается максимум 15-20%.

Достаточно пессимистично настроен Павел Жданович, директор Softprom. Компания работает во множестве стран и потому вошла в текущую ситуацию несколько раньше. Например, о партнерстве с Zoom они договорились еще в феврале. В марте был запущен целый ряд экспериментальных проектов, своеобразных стартапов, и делается многое, что раньше откладывалось. Потому что сейчас невозможно спрогнозировать, что будет востребовано после карантина.

«Я не верю в большие корпоративные проекты в обозримой перспективе. Поэтому сейчас мы сфокусировались на простых решениях, которые можно легко и быстро запустить. За компьютеры вынужденно сели множество людей, которые ими практически не пользовались и не знают что такое VPN, фишинг и прочее. Сложные корпоративные ИТ-решения они попросту не смогут освоить в такой короткий срок, – говорит Павел Жданович. – Сейчас время легких для запуска и простых в освоении решений. Во-первых, в серверные в ближайшее время никто никого не пустит. Во-вторых, я скептичен по поводу рынка железа. Потому что будет много сокращений и ликвидаций компаний и на рынке появится избыток оборудования.

Павел Жданович, директор Softprom

Заметно поменялось отношение вендоров к региональности. Мы получили контракты на Германию по таким направлениям, куда раньше нас на пушечный выстрел не подпускали крупные местные игроки. Потому что сейчас нужны те, кто может быстро закрыть конкретный проект. Последний аргумент физической близости поставщика уходит. В тоже время на рынке аутсорсинга может сыграть роль протекционизм, на фоне чего местные поставщики и разработчики получат преимущество. На восстановление рынков, по моему мнению, уйдет минимум года два».

Генеральный директор компании ERC, Владимир Костенко отметил, что нынешний кризис изначально глобальный и потому со стороны контрактных партнеров имеется больше понимания и содействия. На фоне 2014 г. сейчас все выглядит проще. Скорее всего, уже в мае страна выйдет из карантина и вернется к нормальной работе, с некоторыми поправками на ситуацию. ERC занимается четырьмя основными направлениями – корпоративные решения, потребительская электроника, бытовая техника и товары для детей. В каждом из них есть свои проблемы, но все они краткосрочные по своей сути.

Массового закрытия магазинов не произошло, хотя трафик в них существенно сократился. Продажи онлайн увеличились. Они не восполняют общее падение, хотя по отдельным направлениям наблюдается кратный рост.

Компания предлагает обширный ассортимент со склада. Поэтому чувствует себя уверенно и возможные небольшие задержки с поставками в состоянии компенсировать за счет запасов.

Директор по направлению кибербезопасности IT Specialist Дмитрий Петращук

Директор по направлению кибербезопасности IT Specialist, Дмитрий Петращук напротив, считает, что мы имеем дело с полноценным глобальным кризисом. Он связан не столько с текущим карантином, сколько с грядущими изменениями спроса и цепочек поставок. Все страны вынужденно вошли в карантин быстро и практически синхронно, а выходить и восстанавливаться будут очень по-разному и это займет минимум полугода. К тому же осенью возможен второй всплеск заболеваемости. Это повысит спрос на облака, SaaS, аутсорсинг, удаленную работу и существенных причин для отката потом нет.

Что касается кибер-безопасности, то спрос на нее вырос, особенно на услуги и сервисы, экспертизу. Потому что с переходом на дистанционную работу у предприятий возникает целый ряд сложностей. Фишинг, расползающийся периметр предприятия, использование сотрудниками непроверенных устройств и ПО открывают широчайшие возможности для проникновения. Клиенты компании активно стали заказывать пентесты и по одному только этому направлению заказов хватит минимум на квартал вперед.

Комплексные интеграционные проекты идут, а инженеры загружены под завязку, – говорит Юрий Сидоренко, коммерческий директор Netwave. Более того, многие заказчики хотели бы ускориться и как можно быстрее получить результат от уже начатых проектов. В то же время новые проекты пока на паузе. В каком-то смысле карантин придал импульс диджитализации. Определенные подвижки есть даже в обычно инертном госсекторе.

Юрий Сидоренко, коммерческий директор Netwave

Немало заказчиков планируют изменения в своей инфраструктуре и готовят проекты. Есть даже примеры, когда компании в текущих условиях увеличивают ИТ-бюджеты. Например, операторы связи на волне возросшего спроса столкнулись с необходимостью совершенствования инфраструктуры. Проявляет активность продуктовый ритейл, появился определенный интерес со стороны медиков.

«Заказчикам я бы сейчас порекомендовал в эпоху неопределенности надо как можно быстрее определяться. Кто сможет качественно распланировать разные варианты развития событий и оперативно подстроиться под изменяющиеся внешние факторы, тот выйдет из ситуации с победителем. Фокусируйтесь на изысканиях и планировании с точки зрения готовности инфраструктуры к необходимой в текущих условиях гибкости. Планируйте, исследуйте, проектируйте, инвестируйте время в развитие. Есть примеры, когда компании сегодня ничего пока не тратят, но интенсивно проводят тендеры. И это правильно. Потому что сегодня непросто всем и есть шанс получить хорошие условия у поставщиков», – Юрий Сидоренко.

Каждый кризис дает определенный импульс цифровой трансформации, – утверждает Олег Щербатенко, генеральный директор компании IT-Enterprise. Многие понимают, что кризис – это необходимость сокращать затраты, повышать эффективность. И все это невозможно без цифровизации.

Отличие текущей ситуации – вирус, который вынудил многих переходить на дистанционную работу. В начале карантина основной запрос был на перевод менеджмента на удаленный режим работы – управление казначейством, закупками, продажами, производством.

Со своей стороны IT-Enterprise оказалась неплохо подготовлена к подобной ситуации организационно и технически – из шести продуктов компании пять доступны по модели SaaS, все договора с контрагентами, поставщиками и заказчиками подписываются исключительно посредством ЭЦП. Проблему физического присутствия на объекте заказчика также во многом решается удаленно, благодаря техническими средствами. При этом особое внимание уделяется вопросам безопасности. Вся командная работа коллектива из более чем 500 человек построена на базе Microsoft Teams, что позволяет работать более эффективно.

Вадим Мазур, глава ГО «Союз Автоматизаторов Бизнеса»

Устойчивость корпоративного рынка – это вопрос времени – считает Вадим Мазур, глава ГО «Союз Автоматизаторов Бизнеса», которая объединяет разработчиков 1С. По его словам, в кризис, как правило, корпоративный рынок дольше держится за счет резервов, однако потом после снижения и дольше восстанавливается. Проекты дороже, бюджеты выше, требуют больше финансовых и людских ресурсов.

Заказчики из малого и среднего бизнеса в кризис, напротив, застывает первым. Однако, на короткое время. Он все равно инвестирует в системы автоматизации. Потому что это нужно для его выживания. Да и проекты тут гораздо дешевле.

«Первичные продажи софта в кризис падают, примерно на 50% по нашим данным. А продажи сервисов более-менее держатся. Разработка идет. Главное для нас – поддержка более 300 тыс. наших пользователей – и она будет продолжаться в любом случае», – утверждает Вадим Мазур.

Подводя итог насыщенного обмена мнениями, Владимир Поздняков резюмировал, что нынешний кризис совмещает в себе черты всех предыдущих (внутренние и внешние факторы сразу), однако прежнего драматизма нет. В результате сильные станут сильнее, слабые – слабее (если переживут). Удаленная работа даст толчок многим новым смежным проектам, но не приведет к кардинальной смене парадигмы коллективной работы. С точки зрения кибербезопасности главный вывод, что периметра больше нет и это требует от бизнеса адекватной реакции. Кризис вероятно даст еще один импульс для перехода заказчиков в облака и для аутсорсинга ИТ в целом. Вендоры и дистрибьюторы не ожидают больших проблем с доступностью товаров. Наконец, кризис – лучшее время для планирования и формирования пула будущих ИТ-проектов, а также толчок к консолидации усилий всех игроков и создания многосторонних союзов. Ознакомится с полной версией круглого стола можно посмотрев его видеозапись.

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