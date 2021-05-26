Как повлияла пандемия на серверный рынок?

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Минувший год выдался непростым для всех сегментов ИТ-рынка. В тоже время вынужденные изменения в подходах к организации труда на многих предприятиях способствовали повышению спроса на решения для удаленного взаимодействия. Как это отразилось на украинском рынке серверного оборудования, рассказывают его игроки.

Петр Андрухович

ИТ продакт-менеджер компании Huawei Ukraine Enterprise

Следствием пандемии стал перевод значительной части сервисов в онлайн. Чтобы оставаться на плаву, все больше компаний были вынуждены вкладываться в вычислительное оборудование, которое бы помогло обеспечить дистанционное взаимодействие. В связи с этим, несмотря на тяжелую ситуацию, в 2020 г. наблюдался лишь небольшой спад продаж серверного оборудования. При этом стоит отметить небольшое изменение в расстановке позиций производителей.

Мы считаем, что серверный рынок в Украине имеет большой потенциал. На сегодня самыми популярными остаются Rack-системы. При этом предполагается, что спрос на них (особенно формата 2U) продолжит рост, ввиду популяризации гиперконвергентных решений.

Структура продаж принципиально не изменилась. Основу сбыта составляют двухпроцессорные машины в классическом Rack исполнении.

Ввиду сокращения бюджетов вырос интерес к более экономичным предложениям. С высокой долей уверенности можно говорить, что повышенным спросом пользовались системы локальной сборки. В остальном, с нашей точки зрения, позиции производителей остались неизменными.

Андрей Головных

главный аналитик компании DX Agent

По нашим оценкам, продажи серверов x86 конечным заказчикам в 2020 г. снизились на 14%, до 58.6 млн. долл. (в ценах заказчиков). Одним из весомых факторов, способствовавших этому падению, было значительное сокращение объемов госзакупок (причины которого понятны и связаны с макроэкономическими и политическими факторами).

Предварительно, мы можем ожидать минимального восстановительного роста украинского рынка серверов x86, если внешние (политико-экономические) факторы не «испортят» второе полугодие.

Одним из значимых трендов 2020 и 2021 гг. можно считать рост муниципальных закупок в рамках инфраструктурных проектов.

Прошлый год не принес радикальных перемен в структуре спроса по типам систем – все революции тут свершились несколько раньше. Остается высокой доля гиперконвергентных систем (таких, как Lenovo ThinkAgile или Cisco HyperFlex), спрос на которые в значительной степени генерируется тендерными инфраструктурными проектами государственных и муниципальных заказчиков. На украинском рынке доля таких систем лишь в полтора-два раза отстает от блейд-серверов.

По итогам 2020 г., HPE, как и годом ранее, занимает первую позицию с долей более 40%. За ней привычно следует Dell EMC (менее 30%). Оставшиеся 30% рынка в разных пропорциях делят остальные вендоры, среди которых стоит выделить Cisco и Lenovo (примерно по 6%), хотя их позиции за последний год существенно снизились. Доля серверов местной сборки превышает 12%, и в 2020 г. она немного выросла – в основном, за счет некрупных государственных и муниципальных тендеров, а также благодаря закупкам серверов операторами публичных ЦОДов.

Андрей Тищенко

управляющий компании Entry

Со своей стороны я могу оценить только динамику продаж нашей компании: в 2020 г. мы продали на четверть серверов меньше, чем годом ранее. Сокращение объясняем только скукоживанием рынка – особенно в части SMB, вне бюджетных трат.

Как обслуживающая отрасль, серверный рынок начнет восстанавливаться только когда прекратится спад экономики. Эксперты пророчили отскок и рост во втором квартале. Пока не видим ничего такого. Зато страдаем вместе со всеми от повышения цен на компоненты и дефицита по всем серверным позициям.

Резко упал спрос на серверы начального уровня – их пользователи довольствуются ПК или ушли в облака. Заметно вырос интерес к GPU-вычислителям в задачах машинного обучения. Продолжается передел серверного рынка в пользу AMD. Мы окончательно ушли в «крафтовые» серверы – проектируемые и собираемые адресно, под заданный набор приложений. Никакие типовые платформы, товарные каталоги, модельные ряды и конфигураторы не решают задачи пользователей. Результативность определяется не брендом, а уместностью сервера.

К счастью, борьба основных игроков рынка обходит нас стороной: поле их битвы – тендерные площадки, кормовая база – госпредприятия и верхний корпоративный слой. Пока они там дерутся, мы решаем практические задачи реальных пользователей. С нами остаются те, кого интересует целесообразность и эффективность вложений.

Антон Толмачев

руководитель департамента Infrastructure Solution Group компании Lenovo

Рынок серверов в 2020 г. в Украине показал серьезное падение и эта тенденция продолжится в 2021 г. Ввиду неопределенной экономической ситуации, закупки значительно уменьшились в государственном секторе. Среди сегментов, которые показали хорошую динамику, – ритейл и облачные провайдеры. В 2021 г. государственный сектор продолжит сокращаться за счет ограниченных бюджетов, и хотя увеличились инвестиции от международных организаций, они сравнительно малы для выравнивания ситуации. Локомотивом серверного рынка стал коммерческий сегмент, где создание рабочих мест новой нормы диктовало изменения, и в 2021 г. его рост сохранится. Наша компания сумела вовремя перефокусироваться на коммерческий сегмент и работу с облачными провайдерами, что привело к увеличению доли Lenovo на рынке, несмотря на его общее падение.

Претерпела изменения структура спроса. Blade-системы пользуются все меньшим интересом, все больше заказчиков выбирают гиперконвергентные решения (например, в Lenovo в 2020 г. были закрыты сделки с пятью такими заказчиками). Если ранее к ним относились скептически, то сейчас есть успешные кейсы внедрения решений на базе ПО Nutanix. Кроме того, большей популярностью пользуются системы высокой плотности: например, в нашем портфолио это D2-шасси с серверами ThinkSystem SD530. Компания Lenovo – мировой лидер по работе с Hyper-Scale заказчиками (6 из 10 заказчиков). Для них и облачных провайдеров существует отдельная линейка серверов – ThinkSystem HR, которая отличается высоким уровнем кастомизации и доступной ценой.

Среди игроков рынка также заметны изменения. Так, традиционные поставщики менее популярны, а те из них, которые пытаются завоевать долю, оперируют ценой, переходя в статус «box movers». Это не наш путь. В Lenovo проделали большую работу, чтобы предоставлять рынку комплексные решения: вместе с партнерами – VMware, Nutanix, Microsoft – мы ведем взаимную разработку. Как поставщик комплексных решений мы предлагаем заказчикам именно то, что подходит для уникальных стратегических целей каждой компании или организации.

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