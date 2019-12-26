Рынок графической DRAM ожидает уверенный рост в 2020 г.

26 декабря 2019 г., 17:35

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По мнению сотрудников DRAMeXchange, цены на серверную память покажут наиболее высокую позитивную динамику в начальной четверти 2020 г. благодаря тому, что по-прежнему имеются проблемы со стабильными поставками чипов, выполненных по процессам 1Х нм. Отличную динамику восстановления ценовых показателей также продемонстрирует графическая DRAM. Данный тип памяти остается наиболее чувствительным к изменению спроса, что не преминёт отразиться на ее подорожании. С учетом того, что OEM-клиенты продолжают наращивать складские запасы графической DRAM, контрактные цены на нее в I квартале увеличатся на 5% «QoQ».

Исходя из ожидаемого спроса на графическую DRAM, в будущем году процесс миграции от GDDR5 к GDDR6 ускорится. Большинство поставляемых Nvidia графических карт базируются на платформе RTX, а большинство RTX-карт уже используют GDDR6. AMD активно сокращает складские запасы старых карт, использующих память GDDR5. В GPU серии NAVI компания полностью перешла на GDDR6. На рынке игровых консолей Sony и Microsoft все еще опираются на GDDR5 в своих PS4 и Xbox One. Однако, ожидаемые во втором полугодии будущего года Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X будут оснащены GDDR6, причем память в этих консолях будет увеличена до 16 ГБ.

Чистым лидером в сегменте графической DRAM остается Samsung — чипмейкер находится далеко впереди конкурентов в части тестирования продуктов GDDR6. Позади находятся SK Hynix и Micron, контролирующие примерно одинаковые доли рынка, однако Micron гораздо быстрее продвигается в части запуска продуктов GDDR6.

Исходя из изложенного, аналитики прогнозируют по итогам 2020 г. рост рынка графической DRAM в битовом исчислении не менее чем на 15%. Исходя из ожидаемой позитивной динамике более высокие показатели будут лишь у серверной DRAM.

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