OPPO представила Reno3 и Reno3 Pro с поддержкой 5G

26 декабря 2019 г., 17:02

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Компания OPPO в Китае официально представила новые модели с поддержкой связи 5G.

Старшая модель Reno3 Pro базируется на Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Она оснащена OLED-экраном со скругленными краями и диагональю 6,5 дюйма (Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, поддержка HDR10+).

Также сообщается, что Reno3 Pro имеет скрытую в небольшое угловое отверстие фронтальную камеру с разрешением 32 Мп. В оснащении также четыре камеры в основном блоке: основная 48 Мп, широкоугольная 8 Мп, телефото 13 Мп и вспомогательный ч/б сенсор 2 Мп. Имеется двукратный оптический зум

Толщина Reno3 Pro — 7,7 мм, рекордная для 5G-аппаратов. На борту достаточно емкий аккумулятор 4025 мАч. Смартфон также поддерживает быструю зарядку — до 50% всего за 20 мин и до 70% за полчаса.

Модель Reno 3 также с диагоналю 6,5 дюймов — чуть попроще. Она использует чипсет MediaTek Dimensity 1000L со встроенным 5G-модемом и 8 ГБ оперативной памяти. Основных камер также четыре — 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, портретная и датчик глубины на 2 Мп.

В базовом варианте OPPO Reno3 Pro (8/128 ГБ) в Китае будет предлагаться за 3999 юаней, т.е. около 570 долл., а Reno 3 (8/128 ГБ) — за 3699 юаней (530 долл.)

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