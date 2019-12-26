IDC представила обзор рынка объектного хранения за 2019 г.

26 декабря 2019 г., 17:55

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Опубликована диаграмма расстановки сил на рынке объектного хранения по результатам 2019 г. Диаграмма Object Storage Marketscape, ежегодно выпускаемая аналитической фирмой IDC, имеет вид квадрата, по горизонтальной оси которого откладывается «Стратегия», а по вертикальной — «Возможности».

Поставщики представлены на диаграмме кружками, диаметр которых пропорционален доходам от услуг объектного хранения. Слева-направо и снизу-вверх рыночное 2D-пространство поделено, по мере возрастания значимости, на зоны — Участники (Participants), Соискатели (Contenders), Основные игроки (Major Players) и Лидеры (Leaders).

Если сравнивать с такой же диаграммой, составленной для 2018 г., видно, что в отрасли произошли заметные перемены. В группе лидеров NetApp поднялась на второе место с результатом по шкале возможностей лучше и по оси стратегий хуже, чем выдвинувшаяся на вершину рейтинга Hitachi Vantara.

Прошлогодний победитель, компания IBM осталась в пятёрке лидеров, но пропустила вперёд также Scality и Dell EMC. Последняя спустя год стала выглядеть гораздо лучше в плане возможностей, но несколько хуже — в стратегии.

Практически замыкавшая шестёрку основных игроков Cloudian в 2019 г. возглавила её благодаря прогрессу в области стратегии. С небольшим преимуществом она оттеснила на второе место Red Hat. Далее, плотным кластером следуют SUSE, SwiftStack, перешедшая из соискателей Caringo, и Western Digital.

В этом году из основных игроков и вообще, с диаграммы MarketScape, исчезла Cohesity. Это объясняют изменением критериев отбора: в 2019 году IDC включила в рассмотрение только традиционные продукты Object Storage, в которых для предоставления любых файловых сервисов необходим шлюз. Cohesity же после состоявшегося несколько месяцев назад релиза Smart Files обеспечивает нативную поддержку как объектного, так и файлового хранения.

В категории соискателей в текущем году снова всего двое участников. Место Caringo занял дебютант этого обзора — OpenIO — за ним следует StorageCraft.

MinIO, названная в декабрьском обзоре IDC поставщиком самой быстрой в мире системы объектного хранения и лидером первой тройки открытых проектов Object Storage — MinIO, OpenIO, и SoftIron — не отображена в диаграмме. Она не удовлетворяет одному из достаточных условий включения в обзор — годовой доход от объектного хранения должен достигать 10 млн долл., однако проходит по второму достаточному критерию — объём клиентских внедрений равен или выше 4 ПБ. Отсутствует же она, как пояснил представитель MinIO, так как находится в зоне отрицательных значений 2019 Object Marketscape.

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