Рынок цифровых камер переориентируется на премиум-устройства

4 марта 2020 г., 16:15

0

Tweet

2019 г. оказался очередным непростым календарным периодом для мирового рынка цифровых камер. Под натиском смартфонов, существенно улучшивших возможности встроенных камер, сегмент аппаратов с несъемной оптикой продолжал стремительно сужаться. Более того, в Futuresource Consulting уверены, что под удар также попал нижний ценовой диапазон сегмента зеркальных камер. C другой стороны, на сегмент DSLR нарастающее давление оказывало направление беззеркальных устройств.

Тем не менее, на фоне стабильно высокого спроса на премиум-устройства средняя отпускная цена цифровых камер выросла в 2019 г. на 9%, до 489 долл. Беззеркальный сегмент вырос в денежном выражении на 8%, достигнув в общем объеме 3,6 млрд долл.

Отличный год выдался у производителей беззеркальных аппаратов, заточенных под видеосъемку. К примеру, Panasonic S1H стала первой камерой со сменными объективами, получившей одобрение Netflix Post Technology Alliance для съемки контента Netflix Original.

Говоря о брендах необходимо отметить, что Canon остается мировым лидером в части продвижения цифровых камер. Следом разместились Sony и Nikon. Причем, в прибыльном беззеркальном сегменте Sony заняла поул-позицию, а компанию ей составили Canon и Fujifilm.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации