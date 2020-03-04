Mellanox покупает разработчика сетевых чипов, Titan IC

4 марта 2020 г., 16:45

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Mellanox Technologies, поставщик сетевого оборудования, находящийся в процессе поглощения корпорацией Nvidia, несмотря на это объявил о новом приобретении. Соглашение о покупке было подписано с базирующейся в Белфасте (Великобритания) фирмой Titan IC Systems. Условия сделки с этим разработчиком сетевых устройств и других систем датацентров остаются конфиденциальными.

Для Mellanox наибольший интерес в Titan IC связан с технологией RXP. Это интегрируемый в чип поисковой механизм, который сканирует поступающие по сети данные в поисках интересующих данных, например, вредоносного трафика от хакеров, готовящих кибератаку, или крупных транзакций в потоке сделок электронной коммерции.

Mellanox использует технологию Titan IC для реализации ряда возможностей своих сетевых адаптеров серии BlueField. Покупка всей фирмы обеспечит Mellanox права собственности в отношении ключевых компонентов продуктового портфеля Titan IC, а в долгосрочной перспективе позволит скорректировать её дорожную карту разработок в соответствии со своими нуждами.

«Проще говоря, некоторые вещи мы не могли бы сделать, оставаясь двумя отдельными компаниями, — написал в блоге Дрор Голдерберг (Dror Golderberg), вице-президент Mellanox по программной архитектуре. — Ряд разработок станут возможны просто в силу большего масштаба, концентрации усилий и шансов для инноваций».

По его словам, Mellanox будет работать над применением микросхем Titan IC для оптимизации хранения в ЦОД, виртуализации и искусственного интеллекта. ИИ является приоритетным направлением для Nvidia, в прошлом году сделавшей предложение о покупке Mellanox за 6,9 млр долл., которое в настоящее время проходит нормативно-правовую проверку.

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