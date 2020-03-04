AMD Ryzen дебютирует в серверах Entry

4 марта 2020 г., 15:24

Компания Entry анонсировала выход линейки серверов на базе процессоров AMD Ryzen.

Как отмечается, продвигая многоядерные решения на EPYC'ах, AMD не стала придумывать линейку CPU для серверов начального уровня. Такие у нее уже есть - AMD Ryzen 7 и 9 серии 3000. У этих чипов от 8 до 16 ядер, высокая тактовая частота 3.5-3.9GHz и они поддерживают память с коррекцией ошибок ECC (в серверных платформах). Все заметно дешевле 1000 долл.



Особо подчеркивается, что AMD Ryzen берет не только ядрами. Популярность в ПК делает предложение процессоров стабильным, а цены конкурентными - чего не скажешь о любых Intel Xeon, отмечают представители компании Entry.



Серверы Entry на процессорах AMD Ryzen 7 и 9 расширяют предложение компании в начальном сегменте. У этих чипов вдвое больше ядер, чем у Intel Xeon Е и такой же максимум оперативной памяти - 128 ГБ. В серверах есть привычные средства мониторинга и удаленного управления.

Представители компании Entry заявили, что анонсированная продукция уже доступна к заказу.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации