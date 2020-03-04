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AMD Ryzen дебютирует в серверах Entry

4 марта 2020 г., 15:24

AMD Ryzen дебютирует в серверах Entry

Компания Entry анонсировала выход линейки серверов на базе процессоров AMD Ryzen.

Как отмечается, продвигая многоядерные решения на EPYC'ах, AMD не стала придумывать линейку CPU для серверов начального уровня. Такие у нее уже есть - AMD Ryzen 7 и 9 серии 3000. У этих чипов от 8 до 16 ядер, высокая тактовая частота 3.5-3.9GHz и они поддерживают память с коррекцией ошибок ECC (в серверных платформах). Все заметно дешевле 1000 долл.

Особо подчеркивается, что AMD Ryzen берет не только ядрами. Популярность в ПК делает предложение процессоров стабильным, а цены конкурентными - чего не скажешь о любых Intel Xeon, отмечают представители компании Entry.

Серверы Entry на процессорах AMD Ryzen 7 и 9 расширяют предложение компании в начальном сегменте. У этих чипов вдвое больше ядер, чем у Intel Xeon Е и такой же максимум оперативной памяти - 128 ГБ. В серверах есть привычные средства мониторинга и удаленного управления.

Представители компании Entry заявили, что анонсированная продукция уже доступна к заказу.


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