Розробник фотонних чипів, Smart Photonics, отримав 100 млн євро інвестицій

14 июля 2023 г., 14:35

Голландська компанія Smart Photonics, що працює на ринку фотонних комп’ютерних чіпів, заявила в середу, що отримала 100 мільйонів євро фінансування, повідомляє Reuters.

Сума включає 60 мільйонів євро від голландського урядового фонду і 40 мільйонів від гравців галузі, включаючи гіганта з випуску обладнання для напівпровідникової індустрії ASML і виробника чіпів NXP. Ці дві компанії теж базуються в Нідерландах.

«Завдяки цьому новому раунду фінансування SMART Photonics зможе зміцнити свою роль провідного виробника мікросхем наступного покоління у зростаючому, стійкому європейському фотонному ланцюжку створення вартості», - йдеться в заяві компанії.

Smart Photonics прагне стати заводом або контрактним виробником фотонних чипів для компаній, які розробляють, але не виробляють таку продукцію.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys