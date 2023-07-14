«Мінцифра» співпрацюватиме у сфері цифрової безпеки з німецькою Cyberfame

14 июля 2023 г., 15:25

«Міністерство цифрової трансформації України» та німецька компанія Cyberfame повідомляють про підписання меморандуму про співпрацю у сферах цифровізації, цифрової безпеки, створення та функціонування програмного забезпечення, професійного розвитку із цифрової та кібербезпеки.

Меморандум передбачає обмін досвідом, знаннями та напрацюваннями для підвищення цифрової стійкості й кіберзахисту. Зокрема у межах взаємодії з Cyberfame планується проведення тренінгів як для технічних спеціалістів, так і для менеджерів державних установ.

Технології Cyberfame дозволяють значно посилити захищеність вебресурсів шляхом аналізу вразливостей коду в проєктах Web 2.0 та Web 3.0. Зокрема: динамічно відстежувати вразливості системи, окремих елементів та зв’язків між ними; прораховувати шляхи потенційної атаки на систему безпеки й пропонувати варіанти захисту і контрзаходів; налаштовувати оцінку захисту системи відповідно до вимог організації.

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