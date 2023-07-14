У Amazon черговий "найбільший в історії" Prime Day - продажі у США 12,7 млрд дол.

14 июля 2023 г., 12:41

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Онлайн-витрати в США зросли на 6,1% до 12,7 млрд дол. під час акції Amazon Prime Day, згідно з даними Adobe Analytics.

Amazon назвав цей захід "найбільшим в історії" Prime Day - покупці придбали понад 375 мільйонів товарів по всьому світу за два дні, в порівнянні з 300 мільйонами торік, повідомила компанія.

Розпродаж на 48 год розпочався у вівторок і тривав до середи. Amazon, яка не розголошує загальний обсяг продажів, заявила, що перші 24 години Prime Day стали "найбільшим днем розпродажів в історії компанії".

Amazon започаткував Prime Day у 2015 році, щоб залучити нових передплатників Prime і поглибити лояльність існуючих до програми, а також стимулювати продажі протягом повільних літніх місяців.

Попри високі показники, які, за словами представників Adobe, встановили "новий рекорд для Prime Day", результати все ж не виправдали очікувань. Adobe прогнозувала, що загальні онлайн-продажі в США зростуть на 9,5% у річному обчисленні до 13,1 млрд дол. протягом двох днів. Минулого року американські споживачі витратили понад 11,9 млрд дол.

Конкуруючі ритейлери, серед яких Walmart, Target та Best Buy проводили свої акції зі знижками паралельно з Prime Day.

Попередні дані про покупки вказують на те, що споживчі витрати можуть бути більшими, ніж очікувалося, в умовах економічної невизначеності та все ще високої інфляції. Згідно з даними Numerator станом на ранок четверга, покупці витрачали більше на одне замовлення, середній розмір якого становив $54,05, порівняно з $52,26 під час торішньої акції.

Приблизно 52% з понад мільйона домогосподарств, опитаних Numerator, сказали, що придбали у Prime Day товари, які раніше відкладали, доки вони не з'являться на розпродажі.

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