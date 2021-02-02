Рост полупроводникового рынка в этом году превысит 7%

2 февраля 2021 г., 14:03

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Вопреки негативному влиянию пандемии на мировую экономику, полупроводниковая индустрия занесла в актив вполне успешный год. По мнению аналитиков из IDC, во многом за счет повышенного интереса к облачным вычислениям, а также массовому спросу на компьютеры, планшеты и прочие устройства для удаленной работы и обучения, общие доходы отрасли в 2020 г. выросли на 5,4%, до 442 млрд долл.

Рост сегмента полупроводников для компьютерных систем, в частности ПК и серверов, превысил среднее по индустрии значение — объем выручки вышел в плюс на 10,2%, пробив отметку в 152 млрд долл. В нынешнем году рост сохранится — при увеличении на 6,3% выручка превысит 161 млрд долл.

За счет массового перехода потребителей на 5G-модели, выручка от поставок полупроводников для мобильных телефонов увеличится в 2021 г. на 11,4%, до 128 млрд долл. Причем, на долю 5G-моделей придется 30% общих поставок мобильных телефонов, а принесенная ними выручка превысит 54% от общей.

Не в последнюю очередь за счет упомянутых направлений стержневые сегменты памяти DRAM и NAND восстановились после провала 2019 г. и отчитались ростом выручки на 4% и 32,9% соответственно.

Как ожидается, позитивная динамика в 2021 г. сохранится — при прогнозируемом росте на 7,7% «YoY» объем рынка превысит 476 млрд долл.

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