Открытие увеличит скорость оптической передачи данных в 10000 раз

2 февраля 2021 г., 14:34

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В условиях, когда спрос на трафик данных растет экспоненциально, ожидается, что новый подход к адаптации обработки данных к этому сценарию предоставят сверхбыстрые и настраиваемые импульсные лазеры. В каждом импульсе лазера может быть закодирован один бит данных — чем выше частота повторения, тем больше скорость передачи данных. Однако ограничения обычных импульсных лазеров на основе оптического волокна препятствуют наращиванию частоты импульсов выше мегагерцевого уровня.

Корейский научно-технический институт (KIST) объявил, что группа сотрудников его Центра оптоэлектронных материалов и устройств смогла увеличить частоту геренирования лазерных импульсов в 10 тысяч и более раз, по сравнению с лучшими современными достижениями в этой области.

Введение дополнительного резонатора на базе графена в оптоволоконный осциллятор импульсного лазера, позволило сократить длительность импульса до нескольких фемтосекунд (10-15 секунды).

Графен поглощает слабый свет, а сильный пропускает в резонатор. Это позволяет точно и с высокой скоростью контролировать изменение интенсивности лазера, таким образом, частота следования импульсов может быть увеличена до более высокого уровня.

Для снижения количества дефектов в графене, обычно возникающих при переносе его с поверхности металла, катализирующего синтез, на нужную подложку, корейские исследователи формировали графеновую плёнку сразу на поверхности стандартного медного провода, которую затем покрывали оптическим волокном.

Итогом этих усилий команды KIST стала рекордная частота следования лазерных импульсов — 57,8 ГГц. Кроме того, тепло, генерируемые графеном при поглощении лазерного излучения, была использовано для настройки характеристик графенового резонатора: для этого они интегрировали в устройство ещё один лазер.

Результаты исследования были представлены в свежем выпуске ACS Nano, авторитетного международного журнала в области нанотехнологий.

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