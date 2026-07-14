Як дефіцит напівпровідників допомагає Apple та Samsung витісняти бюджетних конкурентів

14 июля 2026 г., 13:35

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Світові поставки смартфонів у другому кварталі 2026 року скоротилися на 4% у річному обчисленні через тривалу кризу на ринку мікросхем пам'яті, яка порушила постачання та призвела до різкого подорожчання компонентів. Як повідомляє Omdia, така динаміка спровокувала глибоку поляризацію ринку, розділивши виробників за їхньою здатністю протидіяти дефіциту залежно від масштабів бізнесу, цінових сегментів та цільової аудиторії. На тлі загального спаду лідери ринку Samsung та Apple продемонстрували впевнене зростання, збільшивши свої частки ринку на 2 та 4 відсоткові пункти відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія Samsung зберегла статус найбільшого світового постачальника з часткою ринку 22%, чому сприяли стабільний попит і надійні канали отримання комплектуючих. Відтермінування запуску флагманської серії Galaxy S26 змістило частину відкладеного попиту в преміальному сегменті на другий квартал, водночас південнокорейський гігант зміцнив позиції в бюджетному секторі, оскільки китайські конкуренти були змушені скоротити продуктові лінійки та підвищити ціни.

Apple продемонструвала найкращий показник другого кварталу за всю свою історію, завоювавши рекордні 20% ринку завдяки лінійці iPhone 17, яка запустила один із найсильніших циклів оновлення пристроїв. Американський гігант також виграв від утримання стабільних цін, тоді як інші гравці підвищували вартість пристроїв через тиск собівартості.

Тим часом падіння в масовому сегменті відчутно вдарило по решті виробників. Xiaomi утримала третю сходинку з часткою 11%, тоді як OPPO опинилася на четвертому місці з 10% ринку на тлі внутрішньої реструктуризації для оптимізації своєї трибрендової структури, а закрила п'ятірку лідерів vivo з показником 8%. Найсильніше криза вдарила по пристроях вартістю до 400 дол., де маржинальність є мінімальною, а покупці найчутливіші до коливань цін. Для адаптації виробники змінюють стратегію з обсягів на маржинальність, переглядаючи портфоліо та роздрібні ціни. Керувати витратами на компоненти стає дедалі складніше, адже вартість пам'яті для деяких брендів зросла у 4–5 разів порівняно з минулим роком, і тепер накопичувачі становлять понад 60% собівартості бюджетних моделей та понад 30% для флагманів.

Зниження цін на пам'ять очікується не раніше другої половини 2027 року, проте вони навряд чи повернуться до рівня, який фіксували до 2025 року. Нові напівпровідникові обмеження на заводах-фаундрі лише посилюють ціновий тиск на індустрію. Як зазначив провідний аналітик Omdia Рунар Бйорховде (Runar Bjorhovde), найрізкіше падіння обсягів очікується в наступних двох кварталах, коли сезонні піки продажів зіткнуться з дефіцитом чипів пам'яті, через що виробники орієнтуватимуться на преміальний сегмент. Як підкреслив менеджер з досліджень Omdia Ле Сюан Чіу (Le Xuan Chiew), нинішні кроки виробників - це не тимчасова реакція на кризу, а фундаментальне стратегічне зрушення, що визначатиме життєздатність бізнесу в наступні роки.

Поточна криза постачання напівпровідників демонструє серйозний зсув у бізнес-моделях мобільних брендів, де традиційна ставка на дешеві масові пристрої втрачає сенс. Подорожчання пам'яті руйнує економіку бюджетного сегмента, змушуючи китайських виробників другого ешелону відмовлятися від боротьби за частку ринку на користь збереження мінімальної маржинальності. Це відкриває вікно можливостей для Apple та Samsung, які за рахунок довгострокових контрактів із постачальниками та фокуса на преміальних пристроях отримують дефіцитні компоненти в першу чергу, фактично монополізуючи прибутки галузі.

Для кінцевих споживачів у другій половині 2026 року це обернеться суттєвим скороченням вибору в сегменті до 400 дол. та вимушеним здорожчанням електроніки. Брак доступних пропозицій змусить покупців із обмеженим бюджетом або відкладати оновлення гаджетів, або переорієнтуватися на ринок відновлених та вживаних пристроїв, що стимулюватиме розвиток вторинного ритейлу. У довгостроковій перспективі це може змінити ландшафт розробки мобільного софту, оскільки розробники орієнтуватимуться переважно на аудиторію з дорогими флагманами, здатними підтримувати локальні функції AI.

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