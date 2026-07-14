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Данія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України на 10,66 млн євро

14 июля 2026 г., 10:25
Данія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 10,66 млн євро (80 мільйонів датських крон). Таким чином загальний внесок Королівства до Фонду склав 78,5 млн євро.

«Данія - незмінний партнер України у допомозі розвитку енергетичного сектору. Ще навесні 2022 року Королівство стало першим донором Фонду підтримки енергетики, який на сьогодні об’єднує вже 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Дякую народові Данії, Уряду країни і особисто новопризначеній міністерці клімату, енергетики та комунальних послуг Самірі Нава за новий внесок Королівства до Фонду. Це – важлива підтримка енергетичної стійкості України, зокрема у процесі підготовки до майбутньої зими», - зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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